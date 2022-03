Spotornese, un sabato sera da capolista solitaria: 6-1 al Varazze “B”

Savona. La Spotornese continua, dopo il successo in casa Priamar, la caccia alla capolista San Francesco Loano, ospitando, al Ruffinengo, nel consueto anticipo serale, il Varazze Don Bosco “B”.

Dorigo e compagni, distanti di una lunghezza dalla vetta, hanno l’obbligo di non commettere passi falsi, che potrebbero compromettere il duello per il salto di categoria, mentre i nerazzurri (13 punti in classifica, frutto di quattro vittorie, un pareggio, nove sconfitte, venti goal realizzare, trentanove quelli subiti) sono alla ricerca di un risultato di prestigio ma si presentano con dodici uomini contati.

La cronaca.

Spotornese – Varazze Don Bosco “B” 6-1 (p.t. 4-1)

I mister Luca Calcagno e Stefano Granone, agli ordini di Stefano Ciarlo della sezione di Savona, mandano in campo le seguenti formazioni

Spotornese: Filippi, Manfrini, Bovero, Ottonello, Crovella, Ferro, Piccardo, Dorigo (cap.), Pellizzari, Colombino, Carminati

A disposizione: Genta, Basso, Galluzzo, Chessa, Russo Artimagnella, Vanara, Canale, Puppo, Calcagno

Varazze Don Bosco “B”: Malinverni, Panucci, Cambiganu, Rebagliati, Gambaruto, Cimolato, Taglienti, Foddanu, Lanteri, Botto, Berlanzoli (cap.)

A disposizione: Merani

Calcio d’inizio, la Spotornese si spinge subito all’attacco e già al 1° minuto di gioco trova il gol. Colombino mette la palla in area, Gambaruto nel tentativo di intervenire devia nella propria porta. Dopo una trentina di secondo il risultato è sull’1 a 0.

Partita quindi subito in discesa per i biancazzurri, scesi in campo carichi e determinati, che continuano a spingere come se fossero sullo zero a zero. Gli ospiti sembrano aver subito il colpo: si gioca in una sola metà campo.

Al 6° conclusione di Pellizzari, respinge Panucci.

All’8° fendente dai venticinque metri di Carminati, respinge bene Malinverni. Corner, palla in mezzo, il portiere classe 2004 allontana coi pugni.

All’11° angolo per il Varazze, che per la prima volta si affaccia nella trequarti locale. Nulla di fatto.

Al 13° punizione dal limite in favore della Spotornese. La calcia Ferro, attento Malinverni che para.

Al 17° calcio di rigore per la Spotornese, a seguito di un’entrata fallosa ai danni di Pellizzari. Lo stesso Pellizzari trasforma: 2-0 al 18°.

Al 19° terza rete dei biancazzurri. I varazzini provano a costruire dal basso e sbagliano; Pellizzari intercetta e passa a Carminati che non perdona. 3 a 0.

Al 31° corner per la Spotornese. Lo batte Dorigo, la difesa libera.

Al 35° imbucata di Dorigo per Carminati, la cui conclusione è respinta in angolo da Malinverni.

Al 37° ammonito Cimolato per gioco scorretto ai danni di Piccardo.

Al 39° esce Pellizzari, entra Puppo.

Al 41° punizione dal limite in favore del Varazze “B”. Palla respinta, mischia in area e Berlanzoli la risolve in rete. 3 a 1.

Al 44° la Spotornese ristabilisce le distanze. Cross in area, sbuca Colombino che insacca. 4 a 1.

Il primo tempo va in archivio sul risultato di 4-1 per una Spotornese in salute e in fiducia ai danni di un Varazze “B” che fatica ad opporre resistenza.

Secondo tempo. Tra i locali ci sono Chessa e Russo Artimagnella al posto di Piccardo e Carminati.

Ora il vento soffia in favore dei padroni di casa. Al 2° occasione per Russo Artimagnella che sbaglia da buona posizione.

Al 3° gran tiro da fuori area di Ferro che sorvola di poco l’incrocio dei pali.

Al 10° la Spotornese esaurisce i cambi: escono Crovella e Colombino, entrano Canale e Vanara.

Al 12° angolo per i biancazzurri, Malinverni blocca in presa.

Al 15° azione corale dei locali, taglio in profondità di Vanara per Chessa che mette la palla in mezzo e Dorigo, di prima intenzione, infila la sfera all’incrocio. 5 a 1.

Al 20° una potente conclusione di Russo Artimagnella non lascia scampo al portiere ospite. 6 a 1.

Al 24° calcio d’angolo per la Spotornese. Lo batte Ferro, nulla di fatto.

Al 29° altro tiro dalla bandierina per i locali; palla ancora sul secondo palo che scorre ed esce in rimessa laterale.

Al 35° ennesimo angolo per i biancazzurri. Ferro mette in mezzo, respinto di testa, Chessa calcia alto.

Successo agevole per la Spotornese che si impone col risultato di 6-1 e si porta, almeno per questa sera, solitaria in vetta alla classifica con 36 punti. Il Varazze “B” è all’ottavo posto con 13 punti.