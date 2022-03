La savonese Giulia Bacchiarello è la nuova campionessa a L’Eredità

Loano. Dopo numerosi colpi di scena e una battaglia tiratissima, è la savonese Giulia Bacchiarello la nuova campionessa del programma televisivo L’Eredità.

Una grande soddisfazione per la professoressa di grafica pubblicitaria all’Istituto Mazzini-Da Vinci di Savona, nonché membro della banda di Loano dove suona il clarinetto, che al suo esordio nella trasmissione riesce a battere lo studente 18enne Alessio, ormai una presenza fissa da oltre un mese al game-quiz targato Rai1.

Per accedere al gioco finale, la Ghigliottina, Giulia deve vedersela proprio con il giovane romano e un’altra new entry del programma: Lara. Il Triello è una lotta fino all’ultima domanda che riguarda i supereroi. “Quale preziosissime ‘risorse’ si dissolvono poco dopo essere state usate?”, è il quesito. Quattro le possibili risposte. Il primo a provarci e ad avere la possibilità di accedere alla sfida finale è Alessio che “si butta” sulle “automobili di Batman” e sbaglia. La palla passa così a Giulia che azzecca: “le ragnatele di Spiderman”. E diventa la nuova campionessa.

Il montepremi in palio è 210mila euro in gettoni d’oro che, dopo alcuni dimezzamenti, diventano 26.250. Le parole da legare sono gioco, trovare, pioniere, gambe e un’ora. La professoressa scrive nella busta oro, ma quella vincente in realtà è spazio. Giulia, quindi, rimane a mani vuote, ma questa sera potrà di nuovo provare a vincere.