La San Francesco Loano piange la scomparsa del consigliere Giuseppe Burlando

Grave lutto per la San Francesco Loano. La società piange infatti la scomparsa dello storico dirigente Giuseppe Burlando.

Burlando è stato per tanti anni un punto di riferimento per il calcio loanese e al momento ricopriva il ruolo di consigliere della San Francesco Loano. In passato, era stato punto di riferimento della Loanesi, società per la quale si era occupato anche del settore giovanile.

La San Francesco Loano lo ha ricordato attraverso una foto sulla propria pagina Facebook esprimendo il profondo dolore di tutto l’ambiente.