La differenza tra la San Francesco Loano e le inseguitrici, la Spotornese e la Priamar Liguria, sta nel cinismo con cui batte le squadre dal quarto posto in giù. I ragazzi di Sardo, infatti, hanno colto un solo punto in tre scontri diretti (manca il ritorno con la Spotornese) ma non hanno mai fallito gli altri match.

Questa domenica, la squadra ha superato con un rotondo 4 a 0 la Nolese. Sugli altri campi, la Spotornese non è andata oltre lo 0 a 0 contro il Borgio Verezzi mentre la Priamar Liguria ha confermato di essere in un momento di forma così così pareggiando con il Quiliano&Valleggia “b”. Una “x” che arriva dopo la vittoria sofferta e per solo 1 a 0 contro il fanalino di coda Yepp Albenga. La classifica ora vede la San Francesco a quota 40, la Spotornese a 37 e la Priamar Liguria a 34.

Nonostante una domenica positiva, mister Enrico Sardo mette in guardia i suoi: “Siamo stati un po’ superficiali nel primo tempo. Al rientro, però, abbiamo fatto tre gol in dieci minuti. Quella della ripresa è la squadra che io conosco. Visto il lavoro fatto dai ragazzi in questi mesi peccare di presunzione adesso non si può”.

Le reti del successo sono state siglate da Donà, Esposito, Totaro e Rossignolo.