La Rocchettese festeggia l’arrivo del manto sintetico sul campo a 5

La Rocchettese ha annunciato ieri il termine dei lavori di rifacimento e riqualificazione del campo a 5. Questa la nota del club rossoblù: “Un traguardo raggiunto grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, la quale ci sentiamo di ringraziare per questo piccolo tassello, che ci auguriamo sia il punto di partenza per arrivare a rinnovare e riqualificare l’intero impianto sportivo. Il nuovo manto erboso sintetico sarà disponibile dal mese di aprile, dopo l’inaugurazione ufficiale. Comunicheremo in seguito via social tutte le novità inerenti al nuovo campo e alla data della sua inaugurazione”.

Una novità importante sotto diversi aspetti per la società del presidente Leotta, che sta vivendo un momento positivo anche dal punto di vista dei risultati. La squadra occupa infatti il terzo posto nel girone “C” di Seconda Categoria e al momento disputerebbe i play off per provare a salire in Prima Categoria. Domani, tra l’altro, la squadra di Mario Croci giocherà tra le mura amiche contro la capolista Albissole.