La replica di Bossolino: “Marinelli di cattivo gusto, io felice a Vado”

Savona – Il duro sfogo di Simone Marinelli non è passato inosservato, soprattutto dalla persona chiamata in causa.

Intervistato telefonicamente, Giancarlo Bossolino ha voluto dire la sua per rispondere a ciò che è stato detto pubblicamente dal numero uno del Savona, trovando alquanto singolare una reazione di questo tipo: “Mi viene da sorridere a pensare che tre parole, più un punto interrogativo, abbiano creato un vespaio del genere. O qualcuno è patiscioso, come si dice in savonese, oppure ha la coda di paglia. Sono stato 15 anni nel Savona, nei quali ho avuto come giocatore anche il signor Marinelli, a cui ho cercato di insegnare il rispetto e le buone maniere; vedo che ha appreso ben poco, andandosi a scontrare con chiunque. Ha un comportamento veramente di cattivo gusto, ma non mi stupisce perché è quello il suo stampo: si tratta di una persona che offende le donne, che siano sindaci non conta, ma quando si fa questo si cade in basso. Credo che Facebook sia un social in cui ognuno possa esprimere il proprio pensiero, senza mai offendere nessuno”.

Una carriera che parla da sola quella di Bossolino, con 40 anni di esperienza e insegnamenti dei valori calcistici e dello sport in generale. Anche i colori biancoblu sono entrati a far parte della sua memoria e del suo cuore: “Mio padre mi portava a vedere il Savona quando avevo meno di sei anni, ed è sempre stato il massimo per me. Ho avuto poi la fortuna di allenare dai Pulcini sino alla Prima Squadra, quindi io ho fatto il mio. Ora sono felicemente al Vado, non rosico con nessuno e sono tutti i giorni sul campo, essendo in pensione dopo 43 anni di grandi fatiche a livello lavorativo e ben voluto da tutti i miei ex alunni”.

Tornare, precisa, è l’ultimo dei suoi pensieri: “Con questo Savona io non voglio avere niente a che fare, altro che chiamarlo. Sto benissimo al Vado finché il presidente Tarabotto avrà piacere di tenermi. Tutte quelle battute di quei video saranno presentate ai delegati, così da vedere se vi sono delle offese rilevanti”.

Marinelli ha definito Bossolino un “miracolato”. Questo epiteto non gli è andato giù: “Io le cose me le sono sempre guadagnate in maniera corretta e trasparente, superando tutti i miei esami dando il meglio del meglio e, perlopiù, portando a casa dei risultati importanti a livello scolastico disputando un mondiale in Turchia. Se questo vuol dire essere miracolato e rosicare…”

Come essere stato accusato di “prendere i soldi dalle famiglie”: “Questa è un’offesa: sono sempre stato pagato dalle società, mai dalle famiglie. Semmai è la famiglia che paga le quote alla società, che poi destina i propri fondi per i responsabili dei vari settori giovanili. Io sto portando 140 bambini all’anno, stando sempre sul campo e con istruttori di qualità affianco”.

Infine, una frase atta a rispedire tutto al mittente: “Se è da 40 anni che sono nel calcio è perché ho sempre dato affidabilità, competenza, affetto e fiducia. Io auguro al presidente che arrivi a 65 anni miracolato e a spese delle famiglie come il sottoscritto: Bossolino parla coi fatti, punto e basta”.

Si è conclusa così questa replica e, probabilmente, anche questo botta e risposta.