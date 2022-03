La Cri di Vado e Quiliano lancia un nuovo corso per volontari: ecco come partecipare

Vado Ligure. Nell’ottica di aumentare il proprio organico di volontari e di implementare la propria offerta di servizi a favore della popolazione, il prossimo 28 marzo il comitato della Croce Rossa Italiana di Vado Ligure Quiliano avvierà un nuovo corso per volontari Cri. Al termine e dopo aver affrontato ulteriori specifiche formazioni, i partecipanti potranno intervenire nelle attività del comitato.

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite il portale https://www.gaia.cri.it entro il giorno 25 marzo 2022. Chi ha poca dimestichezza con internet potrà rivolgersi presso le sedi del comitato a Quiliano in via Bertolotto e a Vado Ligure in via Luigi Cadorna 58, dove potrà prenotare un appuntamento per ricevere assistenza per l’iscrizione. Tutti i corsi in Croce Rossa sono gratuiti ed è prevista solamente una quota annuale di 10 euro.

Attualmente il comitato offre diverse tipologie di attività, secondo quelli che sono gli obiettivi della Strategia 2018-2030 della Croce Rossa Italiana. Nell’obiettivo strategico “Salute” ricadono tutte le attività di trasporto sanitario in emergenza-urgenza, e di trasporto ordinario in convenzione con il 118-Savona, la formazione della popolazione alle manovre salvavita (disostruzione delle vie aeree superiori, rianimazione cardio polmonare) ed al primo soccorso.

“Attualmente svolgiamo attività di soccorso cercando di andare a garantire una copertura oraria sulle 24 ore e sette giorni su sette – spiegano dal comitato – Così come è nostro desiderio riuscire a soddisfare i bisogni della popolazione nei servizi di trasporto ordinario legati al nostro territorio. Tutti i nostri servizi sono garantiti con l’uso di dispositivi di protezione individuale che, grazie anche alla intensa formazione, garantiscono un rischio di contagio da covid che si avvicina allo zero”.

Nell’obiettivo “inclusione sociale” sono inserite tutte le attività di analisi, progettazione e supporto alla popolazione per la riduzione delle vulnerabilità ed una risposta ai bisogni delle persone che aumentano di giorno in giorno.

Attualmente il comitato ha diversi progetti attivi come i servizi “Pronto Spesa” e “Pronto Farmaco” a supporto di chi è in difficoltà a reperire alimentari e farmaci a causa di situazioni di malattia o di anzianità; il “Contributo Viveri alle famiglie indigenti” con il quale, in rete con i servizi sociali del territorio si cerca di aiutare a fare fronte alle esigenze dei nuclei familiari in difficoltà economica; “In Clou Cri” è il progetto di area psicosociale per persone con disabilità e /o in condizioni di esclusione sociale del territorio savonese.

Nell’obiettivo “emergenza” ricadono non soltanto le specificità che scaturiscono dalla partecipazione di Cri ai Centri Operativi Comunali di competenza durante le allerte e/o emergenze ufficialmente dichiarate, ma anche tutta una serie di capitoli certamente meno emergenziali come la formazione dei volontari e della popolazione in ordine alla prevenzione ed alla risposta alle emergenze, in modo da rendere maggiormente resiliente la popolazione: “Purtroppo la vulnerabilità del nostro territorio predispone ad allerte idrogeologiche e situazioni emergenziali ripetute e talvolta con situazioni di danno e criticità per la popolazione, in cui noi, inseriti nel sistema della protezione civile, interveniamo per quanto di competenza e pertinenza”.

Con l’obiettivo “sviluppo” si intende diffondere sempre di più e sempre meglio ciò che Croce Rossa è e fa. Soprattutto la consapevolezza che il comitato di Vado Ligure Quiliano è l’espressione locale e territoriale di un movimento internazionale, il movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e di una società nazionale, la Croce Rossa Italiana.

Per i Giovani Croce Rossa Italiana, aderendo alle linee guida del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, pianifica interventi in cui i giovani sono protagonisti e nel contempo primi fruitori. Queste attività hanno l’obiettivo di promuovere tra di essi stili di vita sani e sicuri, una cultura della non-violenza e della pace e prevenire e mitigare le vulnerabilità a cui sono maggiormente esposti. I Giovani in Croce Rossa si occupano di: rispondere, con le proprie azioni, alle sfide umanitarie di oggi e di domani; rispondere ai bisogni delle comunità, in modo capillare, per avere un maggiore impatto; promuovere lo sviluppo di tutte le persone; ascoltare chiunque senza giudizi, garantendo azioni basate su imparzialità e neutralità; sviluppare un senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti della comunità; instaurare e mantenere la fiducia delle comunità; rendere vivi i principi fondamentali della associazione.