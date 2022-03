La Cgil a sostegno dell’Ucraina: raccolta di cibo, medicinali e abbigliamento termico

Liguria. Il Sindacato Pensionati Cgil e le Camera del Lavoro liguri stanno organizzando la raccolta di vestiti, medicinali e abbigliamento termico nuovo per il popolo ucraino.

“La situazione di guerra che travolge oggi il territorio ucraino e il suo popolo impone azioni concrete in solidarietà di chi oggi vive le difficoltà di reperire quanto utile per curarsi, vestirsi o semplicemente nutrirsi” scrive il sindacato, che si unisce alla mobilitazione solidale in atto in Liguria e nel savonese per sostenere i civili.

Camera del Lavoro, Spi di Genova e Liguria hanno deciso di contribuire con una raccolta di farmaci, cibo e abbigliamento termico nuovo, attivata attraverso le sedi del sindacato pensionati.

L’elenco completo delle sedi e del materiale richiesto è disponibile a questo indirizzo.

In particolare si raccomanda di non portare cibo in vetro, né vestiti vecchi ma solo abbigliamento termico (giacconi, guanti, berretti, coperte e sacchi a pelo, nuovi).