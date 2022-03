La Carcarese mette le mani sul campionato, Manti e Brignone: “Partita preparata benissimo”

La Carcarese fa cinque goal al Pontelungo e di fatto mette le mani sulla vittoria del campionato, per la quale manca ormai soltanto la matematica. Sono infatti dieci i punti che separano i biancorossi dalla più prossima inseguitrice, l’Aurora di mister Adami, fermata oggi sul pareggio dall’Altarese.

Francesco Brignone è stato il grande protagonista di una domenica che non era partita nel modo migliore, visto che il Pontelungo era riuscito a passare in vantaggio. Il giocatore biancorosso è entrato in tutte e cinque le marcature, realizzato due goal e tre assist.

La Carcarese ha anche festeggiato il rientro dopo un bel po’ di tempo dell’attaccante Tommaso Manti. Con cinque giornate e quindici punti a disposizione, alla squadra del due Chiarlone-Genta mancano soltanto due vittorie per festeggiare il ritorno in Promozione di una squadra di Carcare dopo ormai molti anni. Ma in caso di scivolone degli avversari, la vittoria potrebbe arrivare anche con qualche turno di anticipo.