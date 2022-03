Due società biancorosse, ma due sport diversi, così come la loro provenienza e specificità. Da una parte la Carcarese, società dilettantistica che milita nel campionato di calcio di Prima Categoria; dall’altra il Cuneo Granda Volley, protagonista in A1, la massima serie della pallavolo femminile. Liguria e Piemonte, Carcare e Cuneo, unite da una figura: l’avvocato Dino Vercelli, presidente della Carcarese e vicepresidente del Cuneo Granda Volley.

Le due società si sono incontrate per la prima volta lo scorso weekend, quando i dirigenti e i giocatori di entrambe le prime squadra della Carcarese hanno assistito all’importantissimo derby che ha visto le biancorosse sfidare il Chieri. Una partita combattutissima, quella di domenica sera, che le padrone di casa hanno vinto in rimonta all’ultimo set. Un successo che le pallavoliste hanno festeggiato insieme ai calciatori della Carcarese, che prima hanno tifato per loro dagli spalti e poi le hanno conosciute da vicino, entrando in campo a fine partita. Ma non solo, giocatori e staff sono stati intrattenuti anche con un aperitivo nella sala vip della palazzetto per mettere la ciliegina sulla torta ad un’esperienza bellissima.

“È stato davvero emozionante – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – L’accoglienza è stata superba, ci hanno fatto sentire a casa. Tutti erano a conoscenza dei nostri risultati, ci hanno fatto i complimenti e un grande in bocca al lupo per il campionato. Ringraziamo Dino che ha organizzato tutto questo e ci ha permesso di vivere questa esperienza unica. Ovviamente un grande grazie anche a tutta la società Cuneo Granda Volley, a cui mandiamo i nostri migliori auguri. Speriamo di ritrovarci a fine stagione con entrambe le società soddisfatte per il raggiungimento dei propri obiettivi”.

“Mi ha fatto molto piacere poter unire i due mondi e creare un’opportunità di incontro tra due società di cui ho l’onore di far parte – dichiara Dino Vercelli – E’ stata un’esperienza magnifica, ora proverò a far venire le ragazze a Carcare”.