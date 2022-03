La bandiera della Pace sull’ambulanza, la raccolta per l’Ucraina: dopo 123 anni la stessa solidarietà in Croce Bianca

Savona. Sono 123 anni quelli festeggiati oggi dalla Croce Bianca di Savona. La sua fondazione è infatti avvenuta il 4 marzo del lontano 1899. Un compleanno celebrato nel nome della solidarietà: grande spazio è stato riservato alle donazioni per le persone in difficoltà in Ucraina.

“La nostra pubblica assistenza era nata già in un periodo buio, oggi ci siamo di nuovo: abbiamo avuto una pandemia che ha visto anche i nostri volontari in prima fila per aiutare, ed ora la guerra in Ucraina, in una nazione non tanto lontana da noi che vede volare sopra le teste dei bambini cacciabombardieri e missili invece di palloncini” afferma Rino Lupo, storico milite della Croce Bianca savonese.

“Non possiamo girarci dall’altra parte e per questo, insieme a don Lupino abbiamo deciso di fare una raccolta di generi alimentari da inviare nella terra del conflitto” ha aggiunto. E infatti, il carico di scatoloni giunto in occasione dell’anniversario, subito dopo la celebrazione, è stato consegnato direttamente dai militi, insieme alla consigliera regionale Anpas Giulia Cozza, nella chiesa del Sacro Cuore di Savona, nelle mani dell’associazione ucraina Pokrova.

Nel corso dell’evento organizzato dalla pubblica assistenza si è svolta anche una Santa Messa per ricordare i soci mancati.