L’8 luglio al via il Festival teatrale di Verezzi dedicato alla pace: “La cultura è emozione e riflessione”

Savona/Borgio Verezzi. Si svolgerà dall’8 luglio al 16 agosto il Festival teatrale di Borgio Verezzi, tredici spettacoli saranno in piazza Sant’Agostino e uno nelle spettacolari grotte tra stalattiti e stalagmiti. Si è tenuta oggi nella sede savonese della Camera di Commercio la prima presentazione del grande evento culturale arrivato nel 2022 alla 56esima edizione.

Erano presenti Enrico Lupi, presidente dell’ente camerale, Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi, Stefano Delfino, direttore artistico del Festival, insieme a Mattia Rolando, consigliere di Borgio Verezzi con delega al commercio, e Lorenzo Bergallo, presidente dell’associazione Vivere Verezzi. Sono intervenuti attraverso un collegamento online i registi e attori Alberto Gagnarli, Gabriele Pignotta e Piji Siciliani.

“Oggi più che mai è legato alla camera di commercio e all’attività di sviluppo del territorio – ha sottolineato il sindaco Renato Dacquino -. Il Festival è molto di più di uno spettacolo, mette in comunicazione la Liguria e l’Italia. Siamo 2200 e abbiamo un festival che si fa sentire il tutto il paese. E’ un prodotto che genera valore”.

Il filo conduttore sarà la pace nel mondo: “L’organizzazione del Festival è stata avviata proprio quando è scoppiato il conflitto – ha detto Stefano Delfino, il direttore artistico -. La cultura oltre a emozionare è persiero, riflessione e meditazione e non può non essere a favore della guerra. Speriamo che quando si terrà – l’auspicio di Delfino – questo disastro sia finito o almeno attenuato”.

Tra i temi affrontati le dinamiche famiglia e di coppia nelle loro molteplici sfaccettature offrendo una panoramica della drammaturgia internazionale: ci saranno attori che arrivano dalla Nuova Zelanda e dal Canada. “Mi auguro che sia in grado di attrarre il pubblico”, ha concluso Delfino.

Un valore non solo culturale ma anche economico: “Questo evento cultura ha aiutato a sviluppare le attività del borgo – ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi -. Tra i vantaggi delle iniziative culturali di altissimo profilo le ripercussioni postiivi sul tessuto commerciale e imprenditoriale”.

La conferenza stampa sulle prime anticipazioni

“L’arte ha la capacità di trattare argomenti molto importanti con una chiave di leggerezza profonda – dice il regista di ‘No Wags. Il calcio (non) è uno sport per signorine’, Piji Siciliani -. Abbiamo un problema di maschilismo in generale. E’ arrivato il momento di essere femministi e cercare di raccontare un altro modo di stare al mondo“. La questione viene raccontata con il calcio: “C’è una rivoluzione femminile e succedono delle cose incredibili. Pensiamo che le donne diventeranno professioniste solo dal 1 luglio”.

“La magia che sa dare questo Festival è difficile trovarla in altri posti – commenta Lorenzo Vergallo, presidente dell’associazione Vivere Verezzi -. Cerchiamo di contribuire aiutando la crescita continua del paese attraverso questo volano”.

E’ stato poi ricordato il premio intitolato alla Camera, destinato ogni anno allo spettacolo di maggiore successo del Festival, che abbia cioè avuto non solo ottima qualità e alto gradimento da parte del pubblico, ma abbia saputo attirare a Verezzi molti spettatori e si sia conquistato un ampio spazio sui media, con una buona ricaduta economica sul paese e contribuendo alla promozione del territorio.