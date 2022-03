Karate Albenga Shobukai protagonista in Piemonte

Albenga. Ieri, domenica 13 marzo, si è svolto a Sant’Antonino di Susa il primo trofeo di Karate Opes Italia Piemonte, organizzato dal presidente Walter Palmero e dal maestro Salvatore Sacco della Tiger Karate Val Susa.

Gli allievi dell’Asd Karate Albenga Shobukai e Full Metal Club si sono distinti salendo tutti sul podio al primo o al secondo posto.

Gli atleti albenganesi sono seguiti dal maestro Vincenzo Tripodi e dagli istruttori Renato Lo Sardo, Daniel Vignola, Giuseppe De Francesco e Barra Madani, tutti arbitri WKF e presenti a seguire gli allievi sui tatami, ognuno per la propria categoria.

Hanno conquistato il primo gradino del podio Antonino De Francesco, Virginia De Francesco, Pietro Piccinini, Eleonora Rago, Gabriele Sirghi, Paolo Trabona. Seconda posizione per Dennis Sirghi.

“Dopo un lungo periodo di assenza sul tatami per motivi di stop alle attività, gli atleti, sebbene così giovani, hanno dimostrato di essere sempre pronti e preparati per confrontarsi con i loro coetanei e dare il meglio delle loro prestazioni – afferma Vincenzo Tripodi -. Come insegnante non posso essere che soddisfatto e voglio volgere un ringraziamento ai genitori e gli insegnanti per il moro impegno nella gestione delle due palestre nella nostra Arte del Karate”.