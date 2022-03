Ceriale – Arenzano battuto in un pazzo 4-3, festeggiamenti casalinghi per il primato già consolidato.

Foto di Cristian Gloria

Un campionato da ricordare quello disputato dai giovani biancoblu, condito da statistiche da sottolineare. Il dominio è stato chiaro sin da subito con 18 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte (entrambe in casa), 59 reti messe e segno e solo 27 subite: questi sono i numeri attuali ma chissà a quanto ammonteranno alla fine, visto che mancano ancora 4 giornate.

Il calcio, tuttavia, non è fatto solo di statistiche, ma anche di emozioni forti. Quelle che stanno avendo i giovani biancoblu sono il premio che gli spetta dopo tanto lavoro, questo è chiaro, ma soprattutto di una grande progettualità dell’intero sodalizio.

Il Ceriale ha sempre gestito il Settore Giovanile con meticolosità, scegliendo allenatori preparati e formando gruppi sempre più numerosi. Consuetudine ormai è diventata quella di lanciare più ragazzi possibile nelle leve superiori, fino ad arrivare alla Prima Squadra. Si pensi alla valorizzazione di Matteo Ebe, portiere titolarissimo della squadra, ma anche a giocatori come Hamati, Gloria, Lercara e tanti altri. Fino all’anno scorso in Juniores, sono poi diventate figure di prospettiva su cui conta molto mister Biolzi.

Un lavoro che continua ormai da svariati anni, dando avvio alla creazione di un gruppo storico di ragazzi che si sentono più in una famiglia rispetto ad una squadra. Quando in molti parlavano dei “Ragazzi Terribili” di Andrea Savona, gli Allievi 2003 che hanno ben figurato al campionato regionale, si pensava in una crescita esponenziale nel corso degli anni successivi. Ebbene, tutto questo sta accadendo tuttora.

Mister Michele Bortolini ha potuto così gioire della vittoria tra le mura amiche del “Merlo”, esprimendo tutta la sua soddisfazione per ciò che hanno fatto i suoi ragazzi: “Oggi è arrivata la quattordicesima vittoria consecutiva, c’è poco da dire: è stata una stagione irripetibile, frutto del lavoro di una leva molto importante che già in passato aveva fatto parlare di sé. Il Ceriale lavora da sempre in questo modo nel Settore Giovanile, questi sono i risultati importanti nel calcio”.

Le prospettive sono rosee anche secondo il tecnico: “Con il nuovo campo in sintetico si cercherà di fare ancora meglio, avendo una struttura sempre più adeguata per migliorarci nell’accuratezza della crescita dei nostri ragazzi, il futuro della nostra società, che ci ha coccolato completamente nella nostra grande annata”.

Tra la rosa spicca il nome di Alessandro Messina, capocannoniere del campionato con 18 reti. Reduce dall’esperienza col Finale, il classe 2003 ha voluto tornare dove è sempre stato e Bortoletti, in questi mesi di gestione, sta notando sempre più potenziale: “Oltre ad essere un ragazzo eccezionale, Alessandro ha delle doti calcistiche importanti, soprattutto per la nostra categoria. Secondo me deve lavorare molto sulla sua autostima, perché nelle partite dove non fila tutto liscio deve trovare quelle motivazioni per diventare sempre più determinante. Sta lavorando molto bene e sono molto contento di lui, gli manca solo quello”.

Ma non solo il bomber: “Ce sono tanti di ragazzi bravi e validi. Facessi dei nomi scontenterei qualcuno, ma se siamo arrivati qui è merito anche di chi è subentrato per dare una mano: avevo un’ampia scelta di giocatori generalmente“.

Ma in un campionato così dominato, quale squadra è stata capace di mettere in difficoltà la corazzata biancoblu? “Con Albenga, Campomorone, Arenzano e Finale sono state tutte partite combattute ad un ottimo livello, con risultati incerti sino all’ultimo istante. Anche oggi contro l’Arenzano siamo riusciti a portarla a casa per 4-3, ma abbiamo sudato. In un campionato come la Juniores, dove è importante anche la presenza di aiuti che si ricevono dalla Prima Squadra, noi avevamo qualcosa in più“.

Ora è tempo di concludere la regular season e pensare ai playoff. Bortolini non vede l’ora come tutti i suoi ragazzi: “Cercherò di far rifiatare chi è stanco e far giocare chi ha giocato un pochino meno, ma volendo ballare sino in fondo, siccome siamo in ballo: vogliamo vedere cosa siamo capaci di fare contro le squadre dell’altro girone“.