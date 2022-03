Istituire una giornata regionale delle vittime del dovere, la proposta di Fratelli d’Italia

Liguria. Istituire il 28 ottobre di ogni anno la “Giornata regionale in onore delle vittime del dovere” e introdurre misure di assistenza a loro favore e dei familiari, inclusi quelli dei deceduti. E’ questa la proposta di legge regionale depositata oggi dalla consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo.

“Vogliamo che venga riconosciuto l’alto valore civile e morale di tutti i dipendenti pubblici e appartenenti alle forze armate, comparto sicurezza, associazioni dedicate al soccorso o protezione civile deceduti o che hanno subìto un’invalidità permanente per effetto diretto di lesioni riportate in servizio o nell’espletamento delle loro funzioni” afferma Russo.

“E’ doveroso dare il giusto merito a chi è rimasto vittima nel contrasto alla criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della pubblica incolumità e in eventi non necessariamente di guerra” aggiunge.

Nel dettaglio la consigliera di Fratelli d’Italia propone, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica a favore dei familiari delle vittime e borse di studio fino all’università per i loro figli.