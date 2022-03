… intanto Demetra

“Non è il potere che corrompe, ma la paura. Il timore di perdere il potere corrompe chi lo detiene e la paura del castigo del potere corrompe chi ne è soggetto” sono le parole di Aung San Suu Kyi, una donna coraggiosa che ha lottato contro la dittatura che affliggeva la Birmania, il suo paese natale. La sua eroica battaglia le ha meritato il nobel per la Pace del quale è stata insignita nel 1991 anche se lo ha potuto ritirare solo il 16 giugno del 2012, una volta liberata nel 2010 e nominata parlamentare birmana il primo aprile del 2012. Può apparire poco evidente il nesso tra la battaglia di Aung San Suu Kyi e le vicende del mito di Persefone, eppure, oltre al non trascurabile dettaglio che le protagonioste degli eventi sono due donne, le unisce un legame profondo: il ruolo del potere. In effetti il potere di Zeus aveva deliberato che fosse diritto del fratello, Ade, che questi rapisse Persefone per farla sua sposa. Pare che l’opinione della giovane dea fosse poco rilevante: quanto spesso l’arroganza del potere si vede costretta a fare i conti con la volontà dei più deboli, con il coraggio e la dignità, già conosciamo, infatti, come la vicenda si sia dipanata nel regno delle ombre, ma interessante è anche quanto accade sulla terra. Il mito narra che Demetra, una volta accortasi della scomparsa dell’amata figlia, si disperasse e prendesse a cercarla ovunque, ma Persefone era introvabile e nessuno, così pareva, aveva visto né sentito nulla al riguardo. La dea non si arrese, continuò a interrogare chi poteva essere stato testimone della scomparsa ed è questa scelta che le rivelò il ruolo del potere, quello del silenzio e che come prima interlocutrice le indicò Ecate.

Come sempre il mito si presenta in diverse forme e spesso i suoi protagonisti divengono e si sfumano in ruoli e caratteri a volte prossimi tra loro e altre volte addirittura contrastanti. Quello che è certo è l’assordante silenzio che avvolgeva l’intera vicenda: si sa che non è chi detiene il potere a generare il male quanto la paura di chi vi si assoggetta in silenzio. Miguel de Cervantes affermava che “Contro chi tace non c’è castigo né risposta”. Torniamo alle ricerche di Demetra: la giornata si era consumata ed era scesa la notte, Demetra disperata si risolse ad implorare la signora del buio, Ecate, nella speranza che almeno lei fosse disposta ad aiutarla. Come non immaginare che la madre sconsolata non avesse già intuito che dietro a tanto ardire doveva necessariamente esserci un potente? Il silenzio che aveva accolto la scomparsa era la prova evidente della paura che tutti provavano alla sola idea di svelare il nome del responsabile. Anche Ecate fu piuttosto evasiva, affermò solo di aver sentito le urla della giocane Kore ma che lei in quel momento era altrove, in effetti il tutto era avvenuto in pieno giorno. Solo un inciso: almeno a mio modo di vedere è significativo che, se pure Persefone sia scomparsa in pieno giorno, Demetra si rivolga ad una figura femminile e antitetica alla luce del sole. Come accennato altrove Demetra era più o meno consapevole dei fremiti e dei sogni della figlia, probabilmente li riconosceva come propri negli anni giovanili, temeva per lei l’incontro con il maschile, avrebbe voluto proteggerla pur conoscendo l’ineluttabilità del viaggio nella vita che attendeva la figlia e la figlia attendeva, certo, spaventata, ma anche curiosa, come è nella natura. Il suo stesso buio, il non detto nemmeno a se stessa, aveva forse urgenza di penombre e silenzi, ecco che Ecate diviene il trait d’union tra madre e figlia affinché si possano riconoscere come unità primigenia e femminile, è incominciato il viaggio della madre “nel lato illuminato della luna” in parallelo a quello della figlia “lungo il lato oscuro”, riferimento quantomai calzante poiché ben presto la stessa Persefone verrà identificata con Selene, ma limitiamoci ai passi materni.

Ecate è signora del mistero e delle malie, donna-strega per antonomasia, triforme e lunare, ma soprattutto “bi sessuata”, spesso rappresentata con attributi sia maschili che femminili eppure in assoluta armonia. Sembra che la vicenda si inerpichi per itinerari fin troppo fantasiosi inseguendo i legami più intimi tra Persefone, Demetra ed Ecate, tutto pare sfumarsi e confondersi, per fare chiarezza credo possano essere illuminanti le parole di Bruno Munari: “Il prodotto della fantasia, come quello della creatività, nasce da relazioni che il pensiero fa con ciò che conosce, non con ciò che non conosce”. Il pensiero consapevole che cammina in superficie, Demetra, accompagna quello sotterraneo di Persefone riconoscendosi specularmente grazie al ruolo “doppio” di Ecate, l’intimo abbraccio tra sogno e realtà, tra luce e ombra, tra ragione ed emozione, tra paura e desiderio, diviene crogiolo esistenziale, connettivo psichico nel quale affonda le radici il principio della trasformazione, della morte nella prospettiva di accesso verso qualcosa che rinascerà come altro. La “gravidanza” si consuma in nove giorni e nove notti, infine Demetra, su suggerimento della stessa Ecate, si rivolgerà ad Elios: chi meglio del sole avrebbe potuto fare luce sul mistero? Demetra scopre ciò che forse già sapeva, il rapimento è stato concepito da Zeus e Ade, Persefone è stata condotta nel regno delle ombre, qualcuno ha deciso per la figlia e senza nulla chiedere alla madre. Credo sia opportuno a questo punto della nostra riflessione distinguere la figura della donna madre da quella della dea olimpica. La prima consuma nel profondo la propria trasformazione in attesa di ritrovare la figlia e condividerla per ciò che era divenuta. La seconda si confronta con il potere per antonomasia, la sede degli dei, l’Olimpo e, in breve sintesi, si rende conto che non lo condivide, che la logica che lo caratterizza non le appartiene. Riscopre le proprie radici, non è un caso che sia diretta discendente di Crono e Rea, espressione di un’epoca arcaica in cui il ruolo della madre terra, Gea, era fondamentale e del quale proprio Demetra è l’espressione più conseguente. L’arroganza del maschile rappresentata da Zeus e Ade la disgusta, senza alcun ripensamento rinnega la propria condizione olimpica, se essere divina significa assoggettarsi alla logica egoistica di Zeus lei rifiuterà l’Olimpo. Demetra assume le fattezze di una donna mortale e, dato non trascurabile, quelle di una vecchia, una madre, forse addirittura una nonna. La scelta dell’età è riconducibile alla presa di coscienza di essere madre, è il riconoscere Kore come altro da sé così come il suo diritto a divenire autonomamente Persefone, quella di rinnegare l’Olimpo ha un valore che potremmo definire politico e nemmeno è di poco conto il fatto che l’anziana fosse anche “miseramente vestita”.

Il prosieguo del mito è altrettanto interessante indipendentemente dalle varianti presenti nelle differenti versioni, quello che permane costante è il viaggio della dea-anziana mortale fino a Eleusi ma, elemento ancor più rilevante, il fatto che il ruolo di protettrice dei raccolti, quello della madre terra generatrice di ricchezza alimentare, fu abbandonato da Demetra così che la terra smise di dare frutti e l’umanità rischiò di estinguersi per la terribile carestia. Sarà necessario un nuovo approfondimento specifico sul gesto, per ora ci basti sottolineare che il grande Zeus e l’Olimpo intero sarebbero stati privati di senso se l’intera umanità fosse scomparsa: che dio è un dio senza adoranti? Che potente è un signore senza sudditi? Al momento, però, nella devastazione di un mondo agonizzante possiamo solo osservare una povera donna coperta di stracci, sfinita dall’interminabile viaggio che dalla Sicilia l’ha condotta in Grecia, accasciata e piangente nei pressi di un pozzo d’acqua, ormai senza più speranze di rivedere l’amata figliola.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.

Clicca qui per leggere tutti gli articoli