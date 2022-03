Installazione antenna per telefonia a Stella, le misurazioni di Arpal: “Valori inferiori ai limiti di legge”

Stella. Dopo le preoccupazioni avanzate da alcuni residenti di Stella Corona a seguito del progetto di installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile (4G), sono state effettuate da Arpal ulteriori misurazioni del campo elettromagnetico di fondo pre-installazione dell’impianto, esteso a un raggio più ampio. L’obiettivo era quello di rilevare il livello di inquinamento elettromagnetico presente in zona.

I risultati evidenziano come “i valori di campo magnetico e di densità di potenza dell’onda piana equivalente sono per analogia proporzionali ovvero inferiori ai rispettivi limiti“.

Da Arpal spiegano che “le misurazioni sono state effettuate nei punti significativi al momento accessibili“, ovvero presso gli impianti per radio-telecomunicazione parzialmente realizzati e non ancora attivati situati in località Corona, via Dorino Boristene – Bric Ovio, e che si riservano “di effettuare eventuali controlli in ulteriori posizioni significative nei pressi degli impianti in oggetto e/o la ripetizione nei punti maggiormente esposti”.

“Sulla base delle misurazioni effettuate – prosegue la documentazione -, ipotizzando un funzionamento a potenzialità minima degli impianti e riportando i valori misurati al massimo utilizzo della risorsa radio autorizzata, si ritiene comunque che in tutti i punti esaminati sono rispettati i limiti in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radio frequenza previsti dal Dpcm dell’8 luglio 2003. Tutte le misure sono state condotte in condizioni di campo imperturbato – specificano da Arpal – in conformità a quanto stabilito dalla norma CEI 211-7 e dalle procedure ARPAL IOP-CVCE-01-AR e IOP-CVCE-03-AR, con il misuratore di campo elettromagnetico e due sonde isotropiche di campo elettrico”.

Il sopralluogo è stato effettuato la scorsa settimana, precisamente lunedì 7 marzo, e le analisi sono state rese pubbliche oggi. A occuparsene il Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico U.O. Fisica Ambientale. Le ulteriori misurazioni sono state richieste dal Comune di Stella e dai residenti dell’area interessata.