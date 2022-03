Inizio di settimana in coda per gli automobilisti sulle autostrade: la situazione

Liguria. Inizio di settimana in salita per gli automobilisti sulle autostrade liguri. Sin dalle prime ore di questa mattina, infatti, hanno iniziato a formarsi code e rallentamenti, in particolare in A10 e A26.

Per quanto riguarda l’A10, al momento, si registra 1km di coda tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, causa lavori.

È di ben 3km la coda in corso tra Voltri e Varazze, in direzione Ventimiglia. Un km di coda anche tra Celle Ligure e Arenzano, in direzione Genova.

Sulla A26, invece, si è formata una coda di circa 2km tra Predosa e Ovada, in direzione Genova Voltri, sempre causa lavori.

Più tranquilla, almeno per il momento, la situazione in A12, dove si segnalano “solo” rallentamenti tra Recco e Chiavari, in direzione Rosignano, per lavori.