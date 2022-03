Infrangono i finestrini di alcune auto e tentano di rubare all’interno: 5 giovani denunciati

Savona. La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno fermato cinque giovani cittadini stranieri che venivano sopresi mentre stavano danneggiando una serie di veicoli in sosta in Via Barbiani.

I giovani, dopo aver infranto i finestrini di alcune auto, stavano tentando di rubare gli oggetti contenuti all’interno (come occhiali, carica batterie).

I militari intervenuti sono riusciti con non poca difficoltà a contenere i cinque ragazzi, che sono stati accompagnati in caserma per i necessari accertamenti, al termine dei quali sono stati affidati ad una struttura specializzata nell’accoglienza di minori non accompagnati.

I cinque giovani sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere dei reati di danneggiamento, furto e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

I controlli da parte dei Carabinieri nella aree più sensibili della città sono stati intensificati in seguito a recenti episodi di cronaca e alle segnalazioni dei cittadini relative al disagio giovanile, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti e degrado urbano.