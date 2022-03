Incremento di accessi ai pronto soccorso: il 50% sono codici bianchi e verdi

Liguria. Anche nella giornata di oggi si registra un significativo afflusso nei pronto soccorso liguri: “Attraverso lo smistamento del 118 sono assicurate le cure, i servizi e i necessari ricoveri a tutti i cittadini” afferma Alisa, che sta monitorando la situazione.

L’incremento di accessi ai pronto soccorso sono tipici di questa stagione e dei primi giorni della settimana, dopo il week end in cui si sconta la mancanza della medicina di famiglia a supporto della popolazione. Si registra un significativo aumento di ingressi al Policlinico San Martino e, conseguentemente, anche al Galliera e al Villa Scassi. Anche grazie al monitoraggio in tempo reale sono garantiti tutti i servizi.

“Più che un incremento dei casi legati alla pandemia – spiega Angelo Gratarola, coordinatore DIAR Emergenza-Urgenza di Alisa – in giornate come queste, è la necessità di continuare a garantire i ‘doppi percorsi’ (Covid e no Covid) a rallentare la gestione degli afflussi. Stiamo procedendo alla distribuzione delle ambulanze in base al monitoraggio in tempo reale”.

E’ inoltre sempre presente una quota di codici bianchi e verdi a bassa complessità che contribuiscono a favorire il sovraffollamento, che già nella giornata di ieri si attestavano intorno al 50%.