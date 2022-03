Incredibile ad Andora: gol del portiere Gabriel Ghiozzi dalla propria area

Andora – Per i biancoblu è stato un pomeriggio ricco di gol e, soprattutto, vincente avendo superato per 6 a 2 l’Altarese.

Non solo questo, tuttavia, ma è avvenuto un qualcosa di magico che ha decisamente contribuito a rendere questa giornata indimenticabile.

Gli andoresi hanno concluso avanti 3-0 la prima frazione grazie alla doppietta di Cutoli e alla rete di Avignone. Insomma, sembrava una partita già in mano, ma i giallorossi sono rientrati con il piglio giusto e sono tornati in partita, andando sul 3-2 quando mancava ancora molto da giocare.

Ed ecco verificarsi un evento tanto inusuale quanto spettacolare, la svolta della gara.

Il portiere locale, Gabriel Ghiozzi, era pronto a lanciare sopra la difesa per cercare qualche suo compagno davanti, visto il vento a favore da sfruttare. Questo pallone parte, sì, ma grazie ad un soffio particolare è andato ancora più lontano di quando pensasse il giovane classe 2002, prendendo una traiettoria talmente impensabile da sorprendere Costanzo e insaccarsi in rete: il portiere ha fatto gol, e che gol!

Qualche secondo per capire il momento e poi una grande corsa alla Fabio Grosso nel mondiale del 2006, pieno di gioia ma anche di stupore: “Mi sono messo le mani tra i capelli nel frattempo, non sapevo davvero cosa fare e, solo dopo aver capito di aver realmente fatto gol, ho abbracciato Davide Michero a centrocampo, che è stata la prima persona che ho trovato davanti, alzando le braccia al cielo come Paolo Rossi contro il Brasile. Non poteva crederci neanche il mio compagno di reparto, Matteo Duberti, che continuava a chiedermi come avessi fatto: ci ho messo 10 minuti a togliermi il fiatone per la corsa, ma ne è valsa la pena“.

I gol di Greco e Leo hanno chiuso l’incontro, ma ciò che è successo sarà sempre bello da ricordare. Tanto l’affetto per il giovane portiere “bomber”, che contraccambia sottolineando il grande legame che c’è nello spogliatoio biancoblu: “Sono in una famiglia dove ci si vuole molto bene, più che una squadra di calcio. Agli allenamenti ci si allena sempre bene e i risultati si stanno vedendo, per ambire ai playoff dobbiamo continuare così, senza sbagliare un colpo”.

Infine, Ghiozzi vuole fare una dedica speciale per un avvenimento molto speciale: “Il gol lo dedico tutto ai miei genitori, ma in particolare a mio padre“.