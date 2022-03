Agg. ore 20:15. Sembra essere circoscritto e sotto controllo, l’incendio divampato nella frazione di Pecorile nella prima serata di oggi. A preoccupare, però, le forti raffiche di vento che potrebbero alimentare ulteriormente le fiamme e rendere più difficile le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente il fuoco, che si era avvicinato ad alcune abitazioni, è stato domato in tempo. Non ci sono stati sfollati. I vigili del fuoco presidieranno la zona tutta la notte.

Celle Ligure. Grande spavento questa sera sulle alture di Celle Ligure, nella frazione di Pecorile. Intorno alle 18 è divampato un grosso incendio in via Melina.

Lanciato l’allarme, sono accorsi sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile. Gli addetti specializzati stanno operando per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme.

L’incendio è piuttosto esteso e non molto distante dalle abitazioni. Non si hanno ancora notizie sulle cause che hanno provocato le fiamme.