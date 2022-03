Incendio in abitazione ad Andora, in azione i vigili del fuoco

Andora. Allarme nel pomeriggio di oggi per un principio di incendio al piano terra di una abitazione di Andora, in via San Lazzaro.

Intorno alle 17 e 50 la chiamata di soccorso, con le fiamme che hanno iniziato ad estendersi nel giardino e nella terrazza: fortunatamente il rapido intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio e il rogo è stato domato e spento in breve tempo.

Nessuna conseguenza per gli occupanti della casa, non si registrano feriti o persone intossicate. Si sono registrati danni solo nella parte esterna dell’abitazione.

Il fumo sprigionato ha comunque messo in apprensione l’intera zona.

I pompieri del distaccamento albenganese hanno poi operato per la bonifica e la messa in sicurezza: origine accidentale, pare, secondo le prime ipotesi sulle cause dell’incendio.