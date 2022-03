Roccavignale. Ufficialmente è stato dichiarato spento alle 17.00 di oggi pomeriggio, dopo la dura lotta per contrastare l’incendio boschivo di Roccavignale, condotta dalle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari Aib, con l’ausilio di un elicottero intervenuto con diversi lanci d’acqua nel pomeriggio di ieri.

Dalla serata situazione già sotto controllo, con il presidio notturno e il controllo degli ultimi focolai, nella giornata di oggi il via anche alla bonifica dell’area di vegetazione andata distrutta dal rogo: le prime stime parlano di 9 ettari di bosco.

Le fiamme sono state alimentate dal forte vento e dalla siccità del terreno, estendendosi anche ad una zona impervia: secondo i primi riscontri investigativi avviati sull’incendio da parte dei carabinieri forestali, si propende per una causa di natura accidentale, forse addirittura una sigaretta gettata da qualcuno lungo un sentiero in località Strada, durante una passeggiata e in violazione dell’attuale divieto.

Da lì poi l’innesco fatale e la veloce propagazione del rogo all’area circostante, arrivando fino ad una baracca-deposito, avvolta in un lampo dalle fiamme e andata distrutta. Inoltre, la presenza di una grossa pila di legna a pochi metri dalla stessa baracca ha creato serio pericolo all’abitazione più vicina presente dal punto di avvio dell’incendio.

Numerosi sono stati i sopralluoghi e gli accertamenti condotti in tutta l’area da militari e vigili del fuoco: ancora in corso le indagini sull’accaduto, per fortuna senza conseguenze per i residenti e le persone.