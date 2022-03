Incendi ad Andora e Sassello, i responsabili individuati dai carabinieri forestali

Andora/Sassello. Sono stati causati entrambi da una imprudente accensione del fuoco gli incendi divampati oggi ad Andora e Sassello.

A seguito di una segnalazione dei vigili del fuoco, quest’oggi i carabinieri forestali di Andora sono intervenuti su un incendio boschivo scoppiato a Rollo. Avviate immediatamente le indagini, i militari hanno individuato l’autore che con colpa ha cagionato l’incendio boschivo.

Sempre una imprudente accensione del fuoco, per l’abbruciamento di sterpaglie è alla base dell’incendio non boschivo avvenuto a Sassello. I militari della stazione dei carabinieri forestali di Varazze hanno non solo individuato la causa ma anche il responsabile che imprudentemente aveva eseguito la pratica agricola.

Ancora una volta si raccomanda di seguire la dovuta diligenza nell’esecuzione delle pratiche agricole e di rivolgersi agli Enti competenti.