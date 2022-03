In possesso di 13 mila euro in contanti, hashish e materiale per il confezionamento: arrestato 30enne

Savona. A Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un trentenne, pregiudicato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di specifici servizi di contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti ed a seguito di attività investigativa, l’uomo è stato fermato per un controllo, nella zona di Villapiana ed è stato trovato in possesso di 2.200 euro in contanti, senza riuscire a giustificarne il possesso agli agenti.

Nel corso della successiva perquisizione, estesa alla sua abitazione, gli investigatori hanno trovato 46 grammi di hashish nascosti nel forno della cucina, oltre ad un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi e altri 11 mila euro in contanti.

L’arrestato, dopo gli atti di rito è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.