In medio stat Millesimo, Michelangelo Bove: “Stagione complicata ma pronti per il rush finale”

Il Millesimo non ha fatto parlare molto di sé in questa stagione. Un’annata nel corso della quale le luci e le ombre si sono equivalse come testimoniano classifica e ruolino di marcia: sesto posto su dodici squadre ottenuto grazie a sette vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Le ultime sei partite saranno cruciali per capire se la stagione giallorossa potrà entrare nell’album dei ricordi o se sarà soltanto un’annata di passaggio. La squadra si trova a distanza di sicurezza dai play out e l’organico a disposizione di Peirone non dovrebbe aver problemi a rimanere fuori dalla bagarre salvezza. Sono sei i punti che separano i giallorossi dalla zona play off. Un obiettivo ancora alla portata seppur difficile, visto che il quinto posto potrebbe non garantire la partecipazione agli spareggi promozione se il distacco dalla secondo fosse dei fatidici sette punti.

L’ormai “bandiera” giallorossa, nonché capitano, Michelangelo Bove ha fatto il punto su un’annata particolare e caratterizzata da poca fortuna, che potrebbe però regalare ancora grandi soddisfazioni. Il messaggio più importante è stato lanciato alla fine dell’intervista: il ciclo del gruppo del Millesimo, campione in Seconda Categoria e quarto in Prima Categoria prima della pandemia, non è finito.

“Il nostro andamento – commenta Bove – rispecchia la classifica, la metà esatta. Soprattutto nel girone di andata, abbiamo perso partite con un solo goal di scarto, a parte in due casi, e abbiamo fornito prestazioni buone e a volte anche ottime pur senza raccogliere punti. Nelle partite in cui ce la siamo giocata sul filo di lana non siamo mai riusciti a portare a casa qualcosa in più. C’è anche lo zampino di un numero elevato di pali e traverse”.

Infortuni importanti hanno frenato la formazione giallorossa: “È una stagione un po’ sfortunata perché spesso non abbiamo avuto la rosa al completo. Con tutti gli effettivi avremmo potuto avere una classifica migliore di un paio di posizioni. Ciravegna si è fatto male all’inizio e lo riavremo l’anno prossimo. Idem Sismondi per problemi di lavoro. Tanti acciacchi anche per Torra, che ha disputato appena tre partite. Lo aspettiamo per il rush finale”.

“Lo spogliatoio non ha mai mollato – prosegue Bove – c’è sempre stata fiducia. Siamo in tanti ad allenamento, tutti quelli disponibili non mancano mai. Ci sono massimo impegno e massima serietà, nonché attaccamento alla maglia e alla società. Questo è il fattore positivo sia per l’ultima parte del campionato sia per il futuro. Ciò rende l’ambiente sempre ottimo”.

Fa strano vedere vedere una squadra dalla difesa difficilmente perforabile in una posizione non di certo esaltante in classifica: “Siamo la seconda miglior difesa, solo la corazzata Carcarese ha subito di meno. I biancorossi hanno una rosa tale da farli considerare quasi fuori classifica. Potrebbero gareggiare anche per la zona alta del campionato di Promozione. Anche quello dei goal al passivo è un buon segno, oltre alla coesione del gruppo. Tutti i ragazzi che sono scesi in campo sono stati bravi a tenere inviolata la porta, ci sono state cinque partite consecutive in cui non abbiamo preso goal”.

Dopo alti e bassi e tanta fatica il pensiero per un finale esaltante circola tra giocatori e staff. E poi spesso chi arriva in rincorsa ha più energie mentali rispetto a chi viene rimontato: “Mancano ancora sei partite. Può ancora succedere di tutto nel bene e nel male. Dovremo giocare ogni partita col coltello tra i denti e vedere come va senza porci troppe domande sulla posizione finale in classifica. Questa squadra ha sempre dato il massimo e continuerà a farlo. Cerchiamo di concludere nel miglior modo possibile”.

Da tanti anni ormai, il Millesimo mantiene una certa costanza per quanto concerne la fisionomia della rosa. Ma non si pensi che il ciclo si stia spegnendo: “L’anno prossimo saranno dieci anni di un determinato tipo di discorso nella prima squadra del Millesimo. Abbiamo riportato tanti giocatori del posto e tante persone intorno al Millesimo trainando anche il settore giovanile, che è il futuro della società. Se si guarda indietro, c’è tanta soddisfazione per quanto realizzato. Siamo sempre una squadra molto giovane, la maggior parte di noi ha ancora molti anni da giocare davanti. Direi che questo ciclo è ancora molto lontano dal vedere il proprio declino, la propria fine. Il ciclo è ancora in essere e nel pieno delle sue forze. Potrà durare ancora molti anni anche se è difficile identificare un lasso di tempo”.

“Non tutte le stagioni posso culminare con la vittoria del campionato o nella zona play off. Proprio quando gira tutto storto si vede la forza di un gruppo. Dovremo trarre slancio per il futuro da questa stagione. Ora bisogna rimanere concentrati per le ultime giornate di campionato”, conclude Bove.