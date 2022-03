Pietra Ligure. Da diversi anni le sue foto stanno facendo il giro del mondo attraverso i social, le mostre e gli articoli di giornale. Le più importanti riviste del settore, a partire da National Geographic, gli hanno dedicato ampi spazi e copertine. Dietro alla macchina fotografica c’è un ragazzo di Pietra Ligure, si chiama Gabriele Pedemonte e le sue foto, i suoi ritratti in particolare, stanno lasciando a bocca aperta tantissimi esperti e ed appassionati di fotografia.

Il suo ultimo viaggio in Siberia raccontato attraverso le immagini ha colpito gli autori dell’autorevole magazine inglese di outdoor “Sidetracked”. La rivista gli ha riservato l’intera copertina dell’ultima uscita e 14 pagine per illustrare l’incredibile avventura di Gabriele in uno dei luoghi più estremi del pianeta.

Il viaggio fotografico di Gabriele nella Russia del nord è iniziato il 13 dicembre dell’anno scorso ed è terminato la vigilia di Natale: “È stata una esperienza a dir poco incredibile – racconta a IVG -. Per alcuni giorni ho avuto la fortuna di essere ospitato dai Nenet, una popolazione indigena che vive di caccia, pesca e allevamento di renne. Ho vissuto per qualche giorno nelle loro case, chiamate ‘chum’. Sono delle tende a forma conica ricoperte di pelli di renne allestite all’interno con il minimo indispensabile per la sopravvivenza”.

Catturare attimi di vita impressi sui volti delle persone è una delle specialità di Gabriele. Ma un conto è poterlo fare in condizioni normali, un conto è dover scattare mentre fuori il termometro tocca i 50 sotto lo zero, tanto da far ghiacciare e a volte rendere inutilizzabile la stessa macchina fotografica: “Una notte – racconta il fotografo pietrese – il termometro è arrivato a -60. È stata un’esperienza dura ma allo stesso tempo emozionante. Un giorno sono riuscito a fotografare anche una meravigliosa aurora boreale”.

E a proposito di meraviglie, sulla copertina di “Sidetracked” c’è una foto che Gabriele ha scattato perdendosi tra gli sguardi silenziosi dei Nenet. È il ritratto di una bambina – avvolta in una sciarpa verde ed un cappuccio imbottito – con gli occhi scuri a mandorla e le guance rosse per il freddo. Osservando con attenzione lo scatto si può notare anche un altro dettaglio. È un ciuffo che penzola sul naso della ragazza. Un ciuffo da cui si stanno staccando dei piccoli pezzi di ghiaccio. È, in poche parole, un altro scatto capolavoro di Gabriele.

Dentro all’ultimo numero della prestigiosa rivista inglese c’è anche la foto di un anziano Nenet che Gabriele ha incontrato in un villaggio tra un chum e l’altro. Baffi ghiacciati, occhi azzurri che penetrano lo schermo e trasmettono tutte le emozioni di un attimo che, ne siamo certi, per il giovane fotografo pietrese sarà impossibile dimenticare.

Quello pubblicato su “Sidetracked” è un omaggio non solo alla bellezza della vita e della fotografia, ma è anche il riconoscimento di un talento, quello di Gabriele Pedemonte, che anno dopo anno sta incassando apprezzamenti da tutto il mondo. I suoi scatti sono un concentrato di intense emozioni impossibili da spiegare con le parole.

Il 27, 28 e 29 maggio le foto dell’artista pietrese verranno esposte in Francia, a Parigi, nel corso della settimana internazionale della fotografia nell’ambito del progetto “Atlas of Humanity”. Gli scatti di Pedemonte potranno essere ammirati all’interno della galleria Joseph – Le Palais (5 rue Saint-Merri).

Lo avevamo detto in un precedente articolo e lo ripetiamo anche oggi: in futuro sentiremo ancora parlare di questo talento savonese. Ne siamo certi.