Il Settore Giovanile del Vado Fc festeggia il poker di qualificazioni alla fase regionale

Si sono conclusi da poco i gironi di qualificazione alle fasi regionali dei campionati Allievi e Giovanissimi, e la società rossoblù può ritenersi più che soddisfatta per aver centrato il primo obiettivo stagionale, qualificandosi con tutte e quattro le squadre iscritte. Questo prestigioso risultato non può che inorgoglire quanti concorrono, con in testa il responsabile Vincenzo Eretta, a raggiungere simili traguardi.

Primo su scala provinciale il vivaio rossoblù rappresenta da tempo una bella realtà fatta di organizzazione, competenza, vocazione e strutture di ottimo livello in grado di far fronte agli sempre più alti standard di servizi richiesti.

Grande è quindi la soddisfazione per il club guidato dalla famiglia Tarabotto, composto da figure che non amano i riflettori quali il direttore amministrativo Emiliano Forzato, la responsabile delle strutture Elena Gasti , la responsabile organizzativa Sabrina Traina, il segretario Marco D’Aliesio, che in questo periodo di difficoltà dovute alla pandemia sono riusciti a preservare l’attività del Settore Giovanile in maniera sicura e nel pieno rispetto delle normative previste. Se il primo risultato è stato raggiunto e ora inizia il bello (un grazie va dato naturalmente anche ai tanti mister del nutrito e competitivo parco tecnico vadese), non va dimenticata la costante e competente attività portata avanti dal Progetto Next Generation Samp.

A tale proposito, giovedì 3 marzo al Dagnino si è svolto un proficuo allenamento congiunto fra l’Under 16 del Vado e i pari età blucerchiati, nell’ambito della consolidata collaborazione fra le due società. È stata inoltre un’occasione in più per festeggiare la recente qualificazione e i test match disputati hanno registrato una leggera prevalenza “professionistica” il che fa ben sperare sulla competitività dei giovani rossoblù, un capitale che ci auguriamo non venga disperso ma anzi valorizzato a dovere.