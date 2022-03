Il regista savonese Francisco Saia vince al Fuoricampo Filmfest di Roma 2022 con il corto “Abraham”

Savona. Dopo essere stato candidato in concorso ai Premi David di Donatello 2022, il 19 febbraio il pluripremiato regista savonese Francisco Saia ha vinto il premio della giuria giovani per il miglior cortometraggio nella categoria corto ragazzi al Fuoricampo Film Fest di Roma (festival dedicato al cinema giovanile) con il cortometraggio “Abraham”,

Il film, realizzato nel 2018, è conosciuto a livello nazionale ed internazionale per aver ottenuto una visibilità che vanta più di 200mila visualizzazioni su YouTube e una distribuzione mondiale su Prime Video, confermandosi uno dei pochi cortometraggi italiani distribuiti sulla piattaforma.

“Il cortometraggio tratta il tema del bullismo razziale. La trama narra di Abraham Cohen, un adolescente israeliano che in seguito alla morte dei genitori nel paese natale si trasferisce con il nonno in Italia. Abraham diviene vittima di bullismo da parte di due suoi compagni di scuola che non lo accettano poiché é straniero”.

Il corto vede protagonisti i giovani attori: Gianlorenzo Neri, Francesco De Carli, Francesco Orlandini e Giuseppe Candido, mentre la produzione é stata affidata a SDAC.

Dichiara Saia: “E’ per me un grande onore, dopo quattro anni di nomination per vari festival internazionali vedere il mio corto Abraham vincitore di un premio che tratta le tematiche giovanili, sono molto legato a questo film perché é stata l’opera che mi ha lanciato professionalmente nel mondo del cinema, realizzai questo film come esame di diploma all’accademia di cinema di Genova, ma soprattutto sono molto onorato di aver realizzato un prodotto audiovisivo su una delle tematiche sociali più difficili di sempre, ovvero il bullismo, purtroppo ogni anno migliaia di bambini e ragazzi sono vittime di bullismo e di razzismo nelle scuole, da anni cerco di sconfiggere questo brutto fenomeno grazie al cinema e all’arte, e sono molto contento di essere venuto a conoscenza che questo corto é stato un modello di esempio preso da molte scuole e istituzioni per sconfiggere il bullismo, molti ragazzi bullismo ed ex bulli che hanno capito quanto sia brutto e sbaglio questo fenomeno mi hanno scritto e contattato per chiedermi dei consigli, e questo per me ha significato molto”.