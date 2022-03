Il regista Matteo Valenti, dal video dei Queen ai fumetti: “Invito a Brian May per una visita ad Albisola”

La biblioteca comunale di Albisola Superiore ha ospitato un incontro con il regista genovese Matteo Valenti per l’inaugurazione della sezione dedicata ai “graphic novels” (romanzi a fumetti).

Tra le numerose collaborazioni di Valenti, docente dello IED Milano, spicca quella con i Queen di cui ha firmato un video musicale sulle note di “Who wants to live forever”, frutto della sinergia artistica con Brian May. Matteo ha anche firmato il documentario LELE – Il magico mondo di Emanuele Luzzati.

Il suo docufilm del 2015 “dRAW not WAR” ha ricevuto la Medaglia dal Presidente della Repubblica Mattarella e il sostegno di U2 e Pearl Jam che hanno concesso l’uso di tre loro canzoni. Ha lavorato alla produzione di serie televisive tratte da fumetti, come Lupo Alberto, Cocco Bill, Corto Maltese, Il Mondo di Stefi, Martin Mystere.

L’incontro con Valenti è stato preceduto da un’introduzione di Armin Taghdisirad, Character Designer e Visual Development Artist. Classe 1995, e quindi giovanissimo, savonese, insegna alla “Scuola Internazionale di Comics” e attualmente lavora per la serie animata ”What if…?” dei Marvel Studios – disponibile su Disney + – dove si occupa dello studio e creazione dei personaggi e relativi costumi, in pose diverse e da tutti i lati, che sono in seguito modellati e animati.

I due artisti hanno affascinato il numerosissimo ed eterogeneo pubblico parlando delle graphic novel (Armin Taghdisirad) ma soprattutto raccontando moltissimi particolari inediti e curiosità della loro attività.

A Matteo Valenti con “colpo di scena” finale è stato consegnato da parte degli assessori Simona Poggi e Luca Ottonello un invito ufficiale dell’amministrazione di Albisola Superiore da inoltrare a Brian May per averlo ospite nella cittadina ligure, mentre Valenti stesso è stato omaggiato di una tipica ceramica albisolese.

L’incontro, moderato dal giornalista Corrado Gigliotti con la collaborazione di Paolo Insogna, è stato organizzato dal “Cantiere delle idee”, selezionato da una ricca offerta di proposte rivolte alla cultura e all’intrattenimento.