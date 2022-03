Finale Ligure. Sono davvero molte le azioni che gli studenti dell’Istituto Migliorini Da Vinci di Finale Ligure stanno portando avanti in questi giorni per protestare a gran voce contro la guerra e per mostrare la loro solidarietà nei confronti delle popolazioni in stato di assedio e in fuga.

Oltre al flash mob per la pace di venerdì mattina, a dare un forte segnale e comunicare anche per immagini la condanna all’orrore del conflitto in Ucraina, ci ha pensato la creatività degli studenti delle classi dell’Ipsia che, usando “armi” innocenti, ha dato vita a striscioni e manifesti incisivi. Un unico messaggio: “no alla guerra”, un unico comune denominatore, la sensibilità.

Un allievo ha progettato lo striscione a sostegno della pace e delle popolazioni oppresse che è stato appeso alle facciate delle due sedi della scuola, mentre le ragazze e i ragazzi delle classi prima, seconda e terza, hanno realizzato i loro manifesti contro la guerra, ognuno secondo la propria creatività. “Una grande presa di coscienza e responsabilità da parte dei giovani di cui abbiamo bisogno e di cui siamo veramente orgogliosi” sottolineano gli insegnanti.

Al partecipato e sentito flash mob per la pace di venerdì si aggiunge anche un altro segno tangibile di condanna a quanto sta succedendo e che rimarrà impresso nei lavori di questi ragazzi.