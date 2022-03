Il grande cuore di Albenga, alla Coop Le Serre raccolte quasi 4 tonnellate di beni per l’Ucraina

Albenga. Circa 4 tonnellate (3.800 kg) di beni di prima necessità sono stati raccolti in due giorni alla Coop Le Serre di Albenga: saranno destinati alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina.

Una risposta straordinaria dei clienti del centro commerciale ingauno, che ha ospitato l’iniziativa messa in campo dalle Associazioni Arma Aeronautica di Albenga, Associazione Nazionale Alpini di Albenga, Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo Isola Gallinara – Albenga.

“Vista l’urgenza con Ipercoop abbiamo organizzato il punto raccolta in pochi giorni, – sottolinea Davide Teneggi, direttore Centro Commerciale Le Serre del circuito Coop Liguria. – E appena aperto è stata una corsa a donare prodotti alimentari, farmaci, prodotti per bambini”.

Dalla pasta al riso, dal cioccolato allo zucchero, dai pannolini ai farmaci da banco. Le donazioni hanno coperto queste e molte altre richieste.

“Vogliamo ringraziare per l’immensa partecipazione il vastissimo pubblico che si è recato presso il Centro Commerciale per donare con generoso affetto, – sottolineano le Associazioni d’Arma coinvolte. – Visto l’afflusso ci siamo organizzati subito, grazie alla collaborazione di Ipercoop e Le Serre, per raggruppare immediatamente la merce e renderla disponibile per essere inviata. E infatti alcuni beni sono già giunti a destinazione: serviranno ad alleviare la drammatica situazione in cui versano milioni di persone bisognose, oggi che non possiedono più niente”.

“Tra i nostri fini abbiamo la solidarietà. In questi giorni abbiamo avuto la conferma di quanto sia diffusa. Siamo disponibili a promuovere ulteriori iniziative di raccolta, allargando la partecipazione ad altre Associazioni d’Arma presenti sul territorio, nel caso che la situazione lo dovesse ulteriormente richiedere”.