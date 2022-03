Il Covid non fa più paura: il 78% dei liguri teme la recessione economica

Liguria. I liguri temono più la recessione economica (il 78%, cioè il 39% in più dal novembre 2021) che il Covid (22%). È il risultato di un sondaggio condotto dalla società Ipsos e presentato oggi dal presidente Enzo Risso alla convention centrista organizzata dal governatore ligure Giovanni Toti all’Acquario di Genova.

A preoccupare è soprattutto l’aumento dei prezzi (91% per quanto riguarda le bollette, 90% per le materie prime, 84% per l’inflazione in generale) e un terzo delle famiglie (il 33%, cioè il 25% in più rispetto a maggio 2021) ha difficoltà a pagare le utenze di elettricità, gas e telefono.

A dispetto dei luoghi comuni, però, i liguri non appaiono così pessimisti: ad oggi il 33% teme di perdere il posto di lavoro (-18% rispetto alla media nazionale e -11% da maggio 2021) e il 46% percepisce l’esistenza di tensioni sociali (-19% dalla media nazionale, -3% da maggio 2021) ma con picchi in alcune categorie (il 60% degli autonomi, il 65% dei cassintegrati e il 67% degli studenti).

L’impatto sulle famiglie della crisi causata dalla pandemia sta rallentando: per il 61% nei prossimi mesi la situazione reddituale rimarrà uguale e il 52% crede che la propria condizione economica in generale sarà positiva. Più determinanti invece i rincari recenti: il 46% delle famiglie ha eliminato o ridotto le spese non necessarie.

Tra i punti cruciali c’è ovviamente la sanità: per il 29% è in ripresa, per il 61% è stabile, per il 10% ha subito un arretramento. Quali sono i principali ostacoli? Il 59% lamenta tempi d’attesa troppo lunghi per le visite specialistiche, il 36% denuncia che i medici di famiglia non sono disponibili a visitare i pazienti di persona.

Tra le priorità di intervento della politica il 35% indica le politiche per il lavoro, il 32% lo sviluppo economico, il 27% il sostegno alle persone in difficoltà. Nella “top ten” ideale degli investimenti il 56% indica lavoro e giovani, il 37% sostenere il sistema sanitario, il 33% vorrebbe un nuovo sistema ospedaliero