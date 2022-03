I bambini del coro “Alba Musicale” di Savona canteranno davanti a Papa Francesco insieme a quelli dell’Antoniano

Savona. Il piccolo coro “Alba Musicale” dell’associazione di promozione sociale Dna Musica, con grande emozione, rappresenterà la città di Savona il 19 marzo all’incontro con Papa Francesco in Sala Nervi “Aula Paolo VI” in Vaticano, in occasione dell’Udienza per i suoi 10 anni di pontificato.

“Una visita davvero gradita, un incontro speciale, com’è speciale ogni volta stare insieme ai ragazzi e ai bambini, tanto più se si dedicano alla musica, se la amano e se la usano come linguaggio universale. Sono davvero grato a questi bambini di essere passati in Comune a salutarmi”, è il commento del sindaco Marco Russo che ha incontrato, insieme con il vicesindaco Elisa Di Padova e l’assessore alla città vivibile, Barbara Pasquali, i giovanissimi componenti del coro ‘Alba Musicale.

Il Coro unirà le proprie voci a quelle degli altri cori della Galassia dell’Antoniano provenienti da tutta Italia e al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, e canteranno per la Pace. La meravigliosa esperienza si concluderà domenica 20 marzo in occasione dell’Angelus in Piazza San Pietro.

Dna musica ringrazia tutti i soci e gli amici che hanno partecipato con le proprie offerte in sostegno dell’Operazione Pane dell’Antoniano.