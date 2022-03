Il coro “Alba Musicale” dell’associazione Dna Musica di Savona in udienza con Papa Francesco

Savona. Lo scorso 19 marzo “Alba Musicale”, il piccolo coro dell’associazione Dna Musica di Savona, ha partecipato “con profonda emozione” all’udienza in Sala Nervi in Vaticano, in occasione dell’apertura del decimo anno di pontificato del Santo Padre Francesco.

All’incontro hanno partecipato oltre 2000 bambini da tutta Italia, provenienti dai i cori facente parte della “Galassia dell’Antoniano” e da gruppo di numerosi bambi aiutati e sostenuti ogni giorno con progetti speciali dell’Antoniano, ed insieme al piccolo coro dell’Antoniano di Bologna hanno cantato tutti insieme in un momento di raccoglimento e speranza, prima dell’arrivo in Sala Nervi di Papa Francesco.

“Non è davvero facile trovare le parole per poter descrivere l’emozione, la gioia e la magia provati in quei momenti di coesione: Papa Francesco ci ha ricordato che la pace e l’armonia delle differenze insegnano ai grandi a fare la pace” dice Liana Saviozzi della Dna Musica di Savona.

Il piccolo coro “Alba Musicale” è stato inviato successivamente domenica 20 marzo all’Angelus in piazza San Pietro dove ha cantato insieme a tutti gli altri cori della Galassia i brani dello Zecchino d’oro, accompagnati dalla banda della Polizia di Stato.

Il coro “Alba Musicale” della Dna Musica è “felice di aver unito una piccola Savona a tutti i cori provenienti da ogni parte dell’Italia cantando per la pace.”

Questi i bambini del coro Alba Musicale presenti all’ udienza di Roma: Giulia Brignone, Alice Airaldi, Sara Airaldi, Valentina De Rosa, Gabriele Lombardi, Alberto Riolfo, Mafalda Rizzieri, Giulia Delfino, Loris Vinicio Pulusella, Letizia De Mitri, Gerardo Rossi, Mariasole Raimo, Melissa Sugherini, Mariasole Pittella, Mia Tirotto, Vittoria Colamassaro, Amalia Spirito. Direttori del coro Liana Saviozzi e Marco Caudullo.