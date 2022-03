Il consigliere Vaccarezza nel levante savonese: dalle ceramiche di Albisola alla Valle Orba

Albisola Superiore. “La mia giornata inizia ad Albisola Superiore insieme all’Assessore alla Cultura Simona Poggi al museo Trucco di Albisola Superiore, dove ho avuto il piacere di visitare “A Carnevale ogni ceramica vale!”, la mostra attiva fino al 19 marzo. Il titolo è esplicativo: l’intento degli organizzatori è sposare la grande tradizione ceramica di questo territorio con un periodo di festa che, ispirò numerosi e importanti artisti”. Lo dice il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“In esposizione è possibile ammirare opere inedite come quelle realizzate da Eliseo Salino o le piastrelle dipinte da Antonello Vaccari. Da ricordare anche la rarissima e molto particolare maschera di Agenore Fabbri e le vetrine dedicate a Romeo Bevilacqua, “inventore” di Cicciolin, la maschera di Savona. Dalla costa all’entroterra: la seconda tappa della mia giornata è Sassello, dove in località Prebarà, insieme al Vice Sindaco di Sassello Lia Zunino e al Consigliere dell’Unione Comuni del Beigua Lorenzo Zunino ho effettuato un sopralluogo su quello che è ormai per tutti il “Ponte della Veirera”.

“Regione Liguria ha finanziato i lavori con 750mila euro, tramite fondi di Protezione civile previsti dal Decreto Ministeriale 149/2014 – ricorda Vaccarezza -. I lavori sono ripresi la scorsa settimana dopo lo stop invernale. La speranza è che da ora in poi i cantieri proseguano il loro percorso con buonsenso, rispettando il giusto equilibrio fra presenza dell’uomo e rispetto della natura e delle biodiversità, tenendo sempre presente quanto è importante creare e mantenere condizioni di vita ragionevoli, dignitose e sostenibili per chi l’entroterra ha scelto di vivere, chi in quei luoghi lavora e crea sviluppo e cresce i propri figli”.

Ultimo appuntamento in Valle d’Orba, in comune per incontrare il Sindaco Fabrizio Antoci: “Diversi gli argomenti sul tavolo – prosegue Vaccarezza – dalle criticità sviluppatesi a seguito della peste suina che, inutile dirlo, ha avuto pesanti ricadute sul territorio, alla distribuzione dei fondi per l’alluvione del 2019 e alla copertura delle somme urgenze dell’alluvione del 2021. La maggior parte del tempo però lo abbiamo dedicato alla situazione dell’ASP S. Antonio e ai servizi territoriali essenziali erogati all’interno degli spazi del S.Antonio dalla ASL”.

“Lunedì avrà luogo una riunione molto importante in Regione e la vicenda arriverà sul tavolo della commissione Consiliare competente – conclude il consigliere arancione -. Oggi era importante ascoltare il Sindaco, per avere ben chiara la situazione e la portata delle attese da parte delle realtà coinvolte, per confrontare tutto, in totale trasparenza, con le azioni che Regione, Alisa e Asl devono mettere in campo per risolvere la situazione”