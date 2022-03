Il consigliere regionale Bozzano: “Per benzina e diesel iva al 5% come per i beni di prima necessità”

Liguria. “Bene il taglio delle accise sui carburanti varato dal Governo, ma non è sufficiente. Benzina e diesel devono essere inseriti tra i beni di prima necessità con Iva al 5%”. E’ la proposta del consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Sull’argomento ho presentato un Ordine del Giorno da discutere in Consiglio regionale, nel quale si sottolinea che i carburanti, quali benzina e disel, sono beni indispensabili per la vita dell’individuo e della società tutta. Il carburante è indispensabile per il settore industriale e commerciale, per il trasporto delle merci e per qualsiasi attività umana che necessiti di tale primaria risorsa, tra cui l’agricoltura e la pesca. Un bene di prima necessità quindi, che non può e non deve subire rincari tali da mettere in crisi interi settori e quindi i cittadini tutti”, ha sottolineato Bozzano.

“Ritengo che i carburanti debbano essere interessati dall’abbassamento dell’Iva, dal 22 al 5% facendoli rientrare nel regime fiscale applicato a beni e servizi di prima necessità, come accade ad esempio per i biglietti del trasporto urbano – ha proseguito -. Per tutelare interi settori industriali, si dovrebbe inoltre calmierare i prezzi del carburante per l’utilizzo nel mondo del lavoro, nel trasporto, per l’agricoltura, per la pesca e per ogni settore direttamente interessato”.

“Nell’Odg, sottoscritto da tutto il gruppo Cambiamo! in Regione, chiedo quindi l’impegno del presidente Toti e della Giunta regionale perché si attivino urgentemente presso il Governo per portare avanti l’istanza”, ha concluso.