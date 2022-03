Il Circolo Scherma Savona si conferma in Serie A2

Savona. Venerdì 25 marzo a Piacenza, ore 10:10: il presidente Roberto Faldini, che accompagna la squadra di fioretto, si alza in piedi e scruta la pedana 3 piazzata di fronte. Qui Andrea Baldi affronta Federico Naldi di Montebelluna ed è in grande vantaggio: 44-28. L’avversario parte all’attacco, ma Andrea, capitano del team savonese, piazza l’arresto decisivo che fa vincere la squadra, lanciando un urlo liberatorio.

E così, per il quarto anno consecutivo, il Circolo Scherma Savona conferma la sua permanenza in Serie A2 conquistando un eccellente sesto posto su un lotto di sedici squadre partecipanti.

A Piacenza il circolo savonese si è presentato con il quartetto composto da Andrea Baldi capitano, Luca Maretti, Stefano Satta e Marco Canepa, ben sapendo che la Serie A sarebbe stata molto difficile da conservare. Invece la formazione ligure è andata oltre ogni più rosea aspettativa, andando addirittura a lottare nei playoff per la conquista della A1.

Il primo incontro, come anticipato all’inizio, quello decisivo per la permanenza in Serie A, vedeva i portacolori savonesi affrontare Montebelluna, numero 4 del tabellone su 16 squadre; i liguri, dando dimostrazione di grande determinazione e attaccamento ai colori sociali, conquistavano la vittoria e l’accesso ai playoff col punteggio di 45 a 28.

A questo punto l’obiettivo della permanenza era stato raggiunto ed il circolo poteva addirittura provare il passaggio in A1 nell’incontro con Navacchio. Qui, però, la strada era veramente in salita e i savonesi si dovevano arrendere ed “accontentare” di combattere per il posizionamento tra il quinto e l’ottavo posto. I ragazzi del Circolo Savona facevano un ulteriore capolavoro andando a sconfiggere Lucca per 45 a 40 in un assalto dai contenuti tecnici veramente di alto livello. Successivamente, nell’assalto per il quinto e sesto posto, cedevano il passo al blasonato Club Scherma Roma.

Così commenta un raggiante Roberto Faldini, presidente del sodalizio savonese e presente vicino ai suoi a Piacenza: “Un risultato di grande prestigio non solo per il nostro circolo schermistico ma per tutta la città di Savona. Restare in Serie A ha un significato veramente di grande spessore tecnico per il nostro movimento cittadino ed è per questo che ringrazio prima di tutto i nostri splendidi ragazzi e a seguire il nostro staff tecnico che ha saputo forgiare con sapienza i nostri atleti ed infine tutti i dirigenti che hanno consentito il raggiungimento di questo storico traguardo. Ora il Circolo, che si sta prodigando nel diffondere la scherma in tutta la provincia di Savona con l’apertura di diverse sedi in diverse località, lo potrà continuare a fare con una forza attrattiva ancora più forte, grazie alla permanenza nel gotha della scherma nazionale”.

Da sinistra: Satta, Baldi, Maretti, Canepa

Da sinistra: Maretti, Baldi, Satta, Faldini, Canepa

La sede della gara