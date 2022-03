I ragazzi dell’Istituto comprensivo delle Albisole a Vado incontrano la guardia costiera

Vado Ligure. Nella giornata del 10 marzo 2022 alcune classi appartenenti alla “Sezione Blu” dell’Istituto comprensivo delle Albisole hanno partecipato a incontri formativi, svolti a Vado Ligure, con il personale della Capitaneria di Porto di Savona, della Società antinquinamento Transmare e con i pescatori locali.

I militari della Capitaneria di Porto hanno descritto “l’importante ruolo e i numerosi compiti in ambito marittimo del Corpo e in particolare l’attività di ricerca e soccorso che viene svolta in mare con la motovedetta CP 863, presente sul luogo, illustrandone le caratteristiche tecniche e l’area d’intervento”.

Gli studenti hanno poi partecipato a un incontro con il personale della Società Antinquinamento Transmare, dove sono state illustrate le principali tecniche di intervento impiegate in caso di inquinamento da idrocarburi dell’ambiente

Gli studenti hanno avuto l’occasione di osservare diversi attrezzi da pesca quali il palangaro, la rete tramaglio, la rete da imbrocco. Di particolare interesse è stata la dimostrazione di come viene cucita una rete da pesca.

Riprende così l’attività in presenza della “Sezione Blu” in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona, finalizzata a promuovere la cultura del mare e valorizzare le tematiche ambientali e marine.