“I carcaresi vogliono un pronto soccorso h24”: lo striscione sugli spalti dello stadio di Albenga per difendere l’ospedale di Cairo

Albenga/Carcare. “I carcaresi vogliono un pronto soccorso h24”: questo il messaggio lanciato questo pomeriggio e veicolato da uno striscione appeso sugli spalti dello stadio di Albenga durante la partita Carcarese-Pontelungo (prima categoria). Maggioranza, minoranza politica e mondo calcistico saranno quindi in campo per difendere l’ospedale di Cairo Montenotte.

Dopo la marcia svoltasi ad Albenga venerdì scorso per chiedere alla Regione la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, anche la Valbormida chiede attenzione per il suo ospedale. A consegnare lo striscione sono stati il sindaco di Carcare Christian De Vecchi e il consigliere di minoranza Alessandro Ferraris che manifestano la vicinanza tra maggioranza e minoranza per difendere la salute pubblica del territorio. Allo stadio anche il vicesindaco Franco Bologna che è partito con i tifosi biancorossi sul pullman offerto dalla società e, oltre a sostenere la squadra in questa importante partita in ottica scudetto, si unisce al messaggio della riapertura del pronto soccorso.

Intanto, sulla scia della città ingauna, il prossimo 9 aprile è prevista una manifestazione proprio per il “San Giuseppe”, un’iniziativa corale nata sulla base di un protocollo sottoscritto già da tempo per la richiesta di un ospedale di area disagiata con un pronto soccorso attivo h24.