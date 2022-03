I bolidi della XIII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo fanno tappa a Marina di Loano

Loano. Farà tappa anche quest’anno a Marina di Loano la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. La “Signora delle gare” si terrà dal 31 marzo al 2 aprile 2022 con un’edizione ricca di novità imperdibili, riconfermandosi protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, riservato alle più importanti gare di regolarità classica.

“Siamo onorati di ospitare a Marina di Loano per il secondo anno consecutivo la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, giunta quest’anno alla XIII edizione. – spiega Gianluca Mazza, A.D. di Marina di Loano – Un evento internazionale con il quale condividiamo i valori di stile, tradizione e passione e per il quale siamo già al lavoro al fine di garantire agli ospiti un’esperienza che possa far loro apprezzare la qualità unica della nostra accoglienza. Marina di Loano, infatti, non è semplicemente un porto turistico ma una struttura turistica d’avanguardia che offre servizi di eccellenza a 360° anche per gli ospiti che arrivano via terra e non sono diportisti.”

La XIII Rievocazione Storica vanta partner illustri: Urban Up | Unipol, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Gruppo Unipol, e Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficiale Merbag S.p.A. Tra gli importanti partner, si annovera la consolidata collaborazione con Cuvage, l’eccellenza italiana dello spumante metodo classico che sarà official supplier della gara per il settore beverage, Marina di Loano S.p.A., che ospiterà una delle tappe più affascinanti del percorso e Milano Verticale| UNA Esperienze, location esclusiva della serata inaugurale.

La Coppa Milano-Sanremo prenderà ufficialmente il via giovedì 31 marzo presso l’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto del motorsport. Qui la manifestazione, in occasione dei 100 anni dell’Autodromo, renderà omaggio al leggendario Tempio della Velocità con un’esperienza in esclusiva assoluta per i partecipanti. Infatti, oltre alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e ai giri liberi in pista sempre molto spettacolari, i classic “enthusiasts” avranno l’opportunità di cimentarsi in 11 nuove prove speciali sull’iconico tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate e alcune parti utilizzate in esclusiva nella recente gara dell’ACI Rally Monza, prova conclusiva del FIA World Rally Championship. Nel pomeriggio partirà la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milano, che saranno poi presentate davanti alla sede storica di AC Milano in Corso Venezia, nel cuore della città. La giornata si concluderà con l’opening ufficiale che si svolgerà negli affascinanti spazi del giardino urbano del Milano Verticale | UNA Esperienze, collocato nel distretto di Porta Nuova – Garibaldi – Corso Como.

Alle prime luci di venerdì 1 aprile gli equipaggi partiranno da piazza XXV Aprile per confrontarsi in esclusiva assoluta con una serie di avvincenti prove cronometrate che per la prima volta si terranno in un inedito contesto urbano. Sarà infatti THE DAP – Dei Missaglia Art Park, nello storico quartiere Gratosoglio a Milano, ad accogliere questa particolare experience che si inserisce nel progetto INOLTRE di Urban Up | Unipol dedicato alla rigenerazione delle periferie milanesi di cui THE DAP è il più recente e importante tassello, sposando perfettamente l’importante programma di valorizzazione del territorio che la Coppa Milano-Sanremo porta avanti anno dopo anno. A fare da sfondo alla prima tappa della gara, da 700 chilometri, sarà lo splendido scenario naturale che si snoda nell’entroterra tra Piemonte e Liguria e che accompagnerà gli equipaggi fino alla tappa intermedia di Rapallo, per poi concludersi con l’imperdibile passerella nell’esclusiva cornice della Marina di Portofino. A fare da sfondo alla prima tappa della gara lo splendido scenario naturale che si snoda nell’entroterra tra Piemonte e Liguria e che accompagnerà gli equipaggi, dopo un piacevole break intermedio ad Acqui Terme presso le Cantine Cuvage, fino alla tappa intermedia di Rapallo, per poi concludersi con l’imperdibile défilé riservato alle auto partecipanti, nell’affascinante cornice della Marina di Portofino.

Sabato 2 aprile gli equipaggi saranno protagonisti delle ultime combattute sfide che dal cuore della città di Genova li porteranno, dopo oltre cento prove speciali (di cui sei a media), le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d’Oggia e del Melogno, per poi sostare per un light lunch presso la prestigiosa cornice dello Yacht Club di Marina di Loano. La gara vedrà il volgere a termine della parte sportiva a Sanremo, la celebre Città dei Fiori. Nell’ottica di garantire alla competizione un’esperienza unica di respiro internazionale, la Coppa Milano-Sanremo si sposterà poi nel Principato di Monaco, negli spazi del prestigioso Hotel Fairmont, per l’esclusivo gala dinner e la cerimonia finale di premiazione.

L’evento blasonato è la seconda prova del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport, del quale fanno parte anche la Coppa delle Alpi, la Coppa d’Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari e la Targa Florio Classica.

Dopo la partenza da Rapallo, le auto arriveranno a Marina di Loano alle 13.30 circa. Mentre i partecipanti all’evento saranno ospiti Main Lobby dello Yacht Club Marina di Loano, i loro “bolidi” saranno in bella mostra nell’ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese, a disposizione di quanti vorranno ammirarle da vicino. Proseguendo nel viaggio verso la Riviera dei Fiori, le auto attraverseranno la città. Un’occasione unica per scoprire tutti i dettagli di autentiche opere d’arte su ruote, che hanno scritto la storia dell’automobilismo e dell’ingegneria.