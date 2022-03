Hotel del Golfo, estorsione con metodo mafioso: condannato a 13 anni Alfonso Pio

Finale Ligure. La presenza dell ’ndrangheta in Liguria e nel suo tessuto produttivo è già stata rilevata nel rapporto annuale della commissione regionale antimafia.

Oggi una conferma sul fronte giudiziario, con la condanna a 13 anni nei confronti di Alfonso Pio, 52 anni, per estorsione aggravata dal metodo mafioso: la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento penale sul tentato di impossessarsi del controllo dell’Hotel del Golfo di Finale Ligure in maniera illecita

La vicenda risale al 2018 quando il figlio del presunto boss di Desio, Domenico, avrebbe costretto il socio di minoranza dell’hotel, Antonio Calabrese, alla cessione delle quote per ottenere il controllo della struttura ricettiva, senza rispettare il contratto preliminare di vendita sottoscritto con l’imprenditore Claudio Cogorno, già socio al 43% della società comproprietaria dell’albergo.

La sentenza ha quindi confermato il quadro accusatorio e probatorio emerso nel dibattimento in aula: “un’estorsione aggravata dal metodo mafioso perché, con un altro degli imputati, Omar Petrocca, con minacce avrebbe costretto i soci della Confort Hotels & Resorts srl, società proprietaria dell’Hotel del Golfo, a consegnare allo stesso Petrocca i certificati cartacei attestanti la titolarità delle quote della società” aveva specificato il Gip di Milano nella sua ordinanza di custodia cautelare all’epoca degli arresti.

L’indagine era nata da una denuncia di Cogorno per infiltrazione mafiosa: a Omar Petrocca è stata inflitta una condanna a sei anni e otto mesi.

Il Comune di Finale Ligure, in relazione all’inchiesta giudiziaria, aveva disposto la revoca della concessione demaniale della spiaggia, che versava in stato di abbandono. Ora, l’hotel e la spiaggia sono nelle mani della fondazione Opera Pia Marina Finalpia Onlus che nel 2019 aveva avviato le procedure necessarie a l’affidamento in locazione del resort da circa 12mila mq di superficie completamente a vista mare, in passato addirittura con accesso diretta a una spiaggia privata.

Successivamente si era arrivati alla stipula di un contratto con la società modenese Hyma Srl, che prevedeva tre anni di affitto a 300mila euro l’anno, con la clausola dell’acquisto di hotel e dipendenze varie alla cifra di 10 milioni di euro. Tuttavia, la sorte dell’hotel e di una sua riapertura attesa da molti si è scontrata con un contenzioso aperto tra fondazione e il gruppo interessato, con riferimento a perizie tecniche e accertamenti documentali considerati non esatti, stoppando quindi tutta l’operazione in atto.

Lo stallo aveva portato anche alle dimissioni del Cda dell’Opera Pia Marina Finalpia, con i nuovi vertici pronti a trovare una soluzione con la società e dare inizio ai lavori per riconsegnare al mercato turistico una struttura ricettiva di pregio, ma ad ora ancora nessuna certezza…