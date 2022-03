Guerra Ucraina, incontro tra i sindaci del savonese e la Prefettura per l’accoglienza dei profughi

Albenga. Si è tenuto oggi l’incontro tra i sindaci della provincia di Savona e la Prefettura sul tema dell’accoglienza dei cittadini provenienti dall’Ucraina in seguito alla guerra in corso che sta determinando l’insorgenza di ingenti flussi migratori verso i paesi dell’Europa occidentale.

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Abbiamo già avuto dei contatti e delle richieste da parte di profughi provenienti dall’Ucraina. Non è attualmente possibile prevedere quante persone arriveranno nella nostra provincia e ad Albenga, ma ci stiamo attrezzando e organizzando per fare rete sul territorio e dare il nostro sostegno. Tante associazioni sul territorio stanno già raccogliendo generi di prima necessità da inviare nelle zone del conflitto e a sostegno di questo popolo.”

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “Abbiamo partecipato e recepito le indicazioni della Prefettura. Al momento non è ancora possibile sapere quanti saranno i profughi ucraini in arrivo nella nostra provincia, ma è necessario prepararci per affrontare al meglio questa nuova emergenza”.