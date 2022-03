Guerra Ucraina, il cellese Vitaliy: “1700 km in un giorno per andare a prendere Nina e la sua famiglia”

Celle Ligure. “Avevo pensato di andare a prendere Nina con sua sorella e i bambini e portarli, via dalla guerra, qui a Celle, facendo una sosta: fermandoci una notte. Poi, alla fine, grazie a un mio amico che mi ha accompagnato, siamo riusciti in un giorno ad andare e tornare”. Racconta di questo viaggio della speranza, Vitaliy. Quindici anni in Liguria. Ucraino, suo papà nelle zone di guerra.

Nina è arrivata a Celle con i suoi figli, sua sorella e i suoi nipoti. Fuggita da Vinnycja, trecentocinquanta chilometri da Kiev, capitale dell’Ucraina. Lassù ha lasciato sua madre, amici che stanno combattendo in prima linea al fronte, amici che sono stati uccisi. Poco prima di partire, un aereo abbattuto è precipitato a terra, Nina pensava cadesse sulla sua casa

Ha deciso di salvare queste ragazze e strapparle all’atrocità del conflitto. Un viaggio più veloce del previsto grazie alla compagnia e collaborazione di un amico.

“Ho deciso di andare a prendere queste ragazze perché da sole avrebbero avuto difficoltà a raggiungere l’Italia in macchina, per un buon tratto ci sono venute incontro. Se fossimo andati noi fino lassù avremmo percorso milleottocentocinquanta chilometri anziché millesettecento”.

È contento e soddisfatto per il gesto compiuto. Si complimenta con i più piccoli che, in una situazione così disperata “sono stati bravi in macchina. In un solo giorno siamo andati e tornati”.