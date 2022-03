Guerra in Ucraina, a Vado una camminata per la pace: ecco i dettagli dell’iniziativa

Vado Ligure. E’ in programma giovedì 10 marzo la camminata per la pace organizzata dall’amministrazione Comunale di Vado Ligure in collaborazione con gli educatori della Ludoteca Comunale, con il coinvolgimento di tutte le scuole vadesi (Primaria Capoluogo-Valle, S.Ermete e secondaria “Peterlin” )

La partenza è prevista alle ore 9,30 da Piazza S.Giovanni. Poi si prosegue in via XI Febbraio, Via Gramsci, Piazza Cavour, Via Sabazia, in Via G.Ferraris (dove si uniranno al corteo i ragazzi delle scuola Peterlin). Il corteo arriverà a piedi fino allo stadio Chittolina.

In caso di brutto tempo la manifestazione sarà rinviata a lunedì 14 marzo (con le stesse modalità). Il percorso sarà sorvegliato dalla polizia municipale e saranno garantite le normative Covid.

“Chi vuole può portare la bandiera della pace – dicono dal Comune di Vado Ligure -, noi ne abbiamo acquistate 20”.

Il programma

La scaletta prevede: apertura della cerimonia, discorso del sindaco, canto “Image” di J.Lennon (i ragazzi hanno il testo stampato su fotocopie che abbiamo distribuito classe per classe, ci sarà la base musicale), discorso del Dirigente scolastico, discorso del parroco, un minuto di silenzio per il popolo Ucraino, lettura tutti insieme della poesia di C.Larson “ Prometti a te stesso” ( La poesia sarà distribuita cartacea ad ogni bambino-ragazzo), firma della bandiera della Pace : due rappresentanti per ogni classe firmeranno la bandiera a nome di tutti i bambini-ragazzi vadesi . Un gesto di impegno per diventare portatori di Pace.

L’evento si conclude con la consegna della bandiera della Pace al sindaco (sarà consegnata dal bambino più piccolo della primaria e dal più grande della secondaria) e le foto con il drone ai i ragazzi delle Peterlin che formeranno al centro del cerchio il simbolo della Pace. Tutti i bambini-ragazzi solleveranno un cartoncino colorato (sono stati suddivisi per classe i colori della Pace). Successivamente è previsto il rientro nelle sedi.