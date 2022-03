Guerra, la pianista russa Sloby: “Confusa e triste. Temo l’odio che potrebbe nascere contro di noi”

Andora. Ricordate la storia della pianista Valentina Sloboba, in arte “Sloby”, arrivata a soli otto anni in Italia dalla Russia, che in un commovente articolo su IVG.it aveva raccontato il suo percorso e il lungo calvario che l’aveva condotta nel nostro Paese? Paese che l’ha accolta con amore e nel quale vive.

Oggi sempre ai microfoni di IVG.it l’abbiamo contattata perché possa descrivere come vive lei, russa residente da tanti anni in Italia, questa dolorosa pagina di guerra a seguito dell’invasione della Russia dell’Ucraina. Ne abbiamo raccolto timori, paure e speranze.

“La sto vivendo malissimo questa situazione, vedo quello che tutti noi vediamo dalle immagini della guerra in Ucraina, ma essendo russa sento anche quello che mi dicono dalla Russia. Sono molta confusa – aggiunge, – ma mi attengo ai fatti, vedo i ragazzi morire giovani e dare la loro vita non si sa per cosa. Mi sento metà italiana e metà russa e sono confusa, triste, sto piangendo, è un tema che mi tocca parecchio. Eravamo un popolo e credevamo a certe cose. Putin è sempre stato un presidente amato da tutti, perciò c’è in me confusione per un passo simile anche nel capire il perchè. Le persone che muoiono, i soldati, i civili, persone sfollate, padri che salutano i loro figli che forse non rivedranno più, le donne che prendono anche loro i fucili e sparano per proteggersi e proteggere i loro cari. E’ brutto, è molto brutto”, dice Valentina.

Sei russa, hai notato un cambiamento nei tuoi confronti? “Ho vissuto una vita tosta, sono molto sensibile a questi temi. Nella mia testa so che il giudizio popolare potrebbe arrivare da un momento all’altro. L’odio crea odio, quindi potrebbe accadere che prima o poi, come una volta odiavano i tedeschi, possano arrivare ad odiare tutti i russi. Il timore è che un giorno saremo costretti ad abbandonare l’Italia, come so che sta già accadendo in Germania e Stati Uniti perché sentono la pressione addosso. Ma fino ad oggi solo un signore che è entrato nel mio bar mi ha fatto una brutta battuta, io non ho reagito e i clienti si sono complimentati perchè non ho reagito, però purtroppo mi aspetto qualcosa e che il clima cambi”.

Hai contatti e amici in Russia, come ti descrivono la situazione nel Paese? “Ho pochi contatti con il mio Paese, sono andata via che ero piccolina, ma ho alcuni amici che non sono ancora dentro la situazione e cercano di capire, sentono le notizie dalla tv e sono solo spettatori come noi. Ho un’amica in Russia con parenti in guerra che invece mi dice che sanno il perchè è iniziato tutto. Ci sono le vite, non è un gioco a scacchi, perchè poi come in tutti i giochi le cose sfuggono di mano”.

Hai amiche ucraine? “Ho un’ amica ucraina in Italia, e anche una cliente che viene al bar e poi un ragazzo che ha la moglie ucraina con il padre che ha 53 anni e quindi dovrà combattere e la moglie è rimasta lì. Per ora i rapporti tra noi russi e ucraini non sono cambiati. Certo mi dicono che odiano Putin che sta facendo del male al loro popolo e vogliono che la guerra finisca, ma fanno differenza, per ora e non so quanto durerà, tra noi russi e i governanti. Ho un’amica che è andata a trovare parenti in Ucraina, sono capitati nel momento dell’attacco e sono riusciti a scappare. L’amicizia tra ucraini e russi che siamo qui in Italia al momento è intatta, però temo possa cambiare perchè: odio crea odio”.

Gli artisti russi in Italia dovrebbero prendere le distanze da Putin? “Non è giusto costringere gli sportivi o gli artisti che hanno fatto tanti sacrifici, perché non c’entrano niente con questa guerra di potere. Non condivido e non trovo giusto porli davanti alla scelta. Non è giusto: è come mettere un bambino davanti alla scelta tra mamma e papà. In noi c’è tanto patriottismo ed è difficile prendere la distanza dal proprio Paese. E’ radicato dentro di noi fin dalla nascita. Io amo l’Italia, mi ha dato tutto e la ringrazio però sono anche russa e non posso dividermi da questo legame. E’ così anche per gli ucraini che non abbandonano la loro terra. Non capisco fino in fondo, ma sicuramente ci sarà un perchè a questa richiesta di dover prendere le distanze”.