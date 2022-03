Guerra, la minoranza di Spotorno: “Chieste al sindaco iniziative a sostegno dell’Ucraina, ma ad ora ancora nessuna risposta”

Spotorno. Venerdì scorso i membri del gruppo consiliare “Noi per Spotorno che Vorrei”, il capogruppo Massimo Spiga ed il consigliere Francesco Pendola, hanno inviato al sindaco Mattia Fiorini due Pec per chiedere di convocare un consiglio comunale in sessione straordinaria, unitamente al Consiglio Comunale dei Ragazzi per “dare un segnale di vicinanza si cittadini ucraini di Spotorno e a tutta la popolazione ucraina, colpita da un attacco alla democrazia di un paese libero, per chiedere di issare sul pennone del Comune, una bandiera ucraina ed una della pace. Siamo stati i primi, e anche per chiedere azioni in segno di dissenso verso la Russia e la guerra, dopo le parole del premier Mario Draghi e del presidente della Repubblica Mattarella”.

“Altri amministratori di maggioranza e minoranza di comuni della provincia di Savona ci hanno chiamato dicendosi disponibili a seguire il nostro gesto. Così, Loano, Finale, Cairo e tanti altri hanno colorato i comuni dei colori della bandiera ucraina, o convocato tutti i consiglieri per issare la bandiera azzurro-giallo. Dal comune di Spotorno, neppure una telefonata. Sarà che se le iniziative non partono dal sindaco non sono buone”.

“Nella giornata di ieri, dopo aver raggiunto telefonicamente il responsabile della comunità ucraina a Savona, ci siamo attivati, per una raccolta di generi di prima necessità. Dopo che la notizia è stata postata sui nostri profili Facebook molti cittadini ci hanno dato disponibilità. Nella giornata di ieri abbiamo contattato il presidente dell’associazione ‘Il Melograno’ di Spotorno per chiedere la loro disponibilità. Disponibilità che ci è stata confermata, ma in seno alla consulta delle associazioni che si sarebbe riunita nella giornata di oggi, martedì 1 marzo”.

“A Spotorno vivono e lavorano alcuni cittadini ucraini, che hanno parenti sotto le bombe. Una ragazza che da anni vive e lavora nella nostra cittadina si trova attualmente in Ucraina, da dove fa arrivare attraverso i social, informazioni sulla sua salute e sulla situazione reale della grave crisi. Attendiamo fiduciosi, oramai da 4 giorni, almeno una telefonata da parte del sindaco di Spotorno. Noi resteremo comunque sempre al fianco di chi ha subito un’aggressione militare da parte di un paese dove i diritti democratici non sono presenti”.