Guerra in Ucraina: questa sera Consiglio Comunale straordinario a Varazze

Varazze. Questa sera alle diciotto in sessione straordinaria urgente è convocato il Consiglio Comunale con ordine del giorno la condanna dell’aggressione militare di queste ore in Ucraina e la solidarietà e vicinanza di Varazze alla popolazione vittima della guerra in corso da giorni.

L’Amministrazione Comunale ha illuminato, in questo periodo, la facciata del municipio di Viale Nazioni Unite con i colori della bandiera Ucraina.

Di sera cinque fasci di luce tingono il palazzo del Comune di blu e giallo.