GUERRA IN UCRAINA – Gli alunni delle scuole chiedono la pace. Proseguono le raccolte di beni e generi alimentari

In tutta la provincia di Savona continuano le manifestazioni di protesta nei confronti della drammatica situazione in Ucraina, specie tra gli alunni delle scuole. E si moltiplicano le iniziative a sostegno della popolazione, con raccolte di generi di prima necessità, alimenti e altri materiali da inviare nelle zone maggiormente colpite dal conflitto.

Loano. Questa mattina i bambini che usufruiscono del servizio Pedibus di Loano hanno voluto dimostrare la loro solidarietà verso popolo ucraino durante la loro “camminata” quotidiana verso le scuole Milanesi e Valerga.

Sia durante il viaggio verso i plessi che davanti ad essi, gli alunni delle cinque linee del Pedibus (sempre accompagnati dai volontari e dagli agenti della polizia locale) hanno sventolato le bandierine con i colori dell’Ucraina e una bandiera della pace a grandezza naturale in segno di protesta verso la guerra. Le stesse bandiere della pace erano sul “retro” delle bandierine ucraine, a simboleggiare come la pace sia l’unico modo per far terminare la crisi innescata dall’invasione russa.

I bimbi che frequentano le scuole di corso Europa, in particolare, hanno temporaneamente interrotto il traffico del viale del centro sventolando le loro bandierine durante il passaggio sulle strisce pedonali.

Ma non solo. A mandare un messaggio di contrarietà alla guerra anche il settore del commercio. Ne è un esempio la vetrina dell’agenzia immobiliare Tempocasa, che anche nella sede di Albenga, ha sostituto gli annunci di vendita con l’immagine della bandiera della pace.

Stella. Anche Stella partecipa all’ondata di solidarietà a favore dei cittadini ucraini. Diversi gli articoli raccolti in settimana dalla Protezione Civile presso il magazzino comunale di Stella san Giovanni.

Spiegano i volontari: “Sono appena partiti due furgoni carichi di generi alimentari, vestiti, medicinali alla volta di Savona. La raccolta, già partita in settimana, sta andando molto bene. È rimasta ancora un po’ di merce che stiamo selezionando e inscatolando per il viaggio del pomeriggio, ma al momento la solidarietà è forte ed è sentita da tutta la popolazione”.

Cairo Montenotte. Il Comune metta a disposizione un numero telefonico (019/5090656 interno 3 — c/o Area Servizi Socio Assistenziali e DSS 6 Bormide) in cui far confluire tutte le informazioni e/o richieste in merito alle attività di supporto per il popolo ucraino.

Diverse, infatti, sono state le iniziative nate nella cittadina valbormidese a sostegno dei profughi che l’amministrazione intende coordinare per dare un servizio completo alla cittadinanza che vuole fare la sua parte, partecipando o organizzando raccolte fondi o di beni di prima necessità.

“Chiediamo di divulgare quanto più possibile questo numero di telefono, al fine di ottimizzare tutti gli sforzi di solidarietà che, come sempre in occasioni di emergenza, i cairesi dimostrano di saper fare”, commenta il sindaco Palo Lambertini che ringrazia i cittadini “per l’aiuto concreto e per l’impegno instancabile dimostrato in ogni occasione”.

Liguria. Al via la Spesa sospesa per l’Ucraina, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili colpiti dal conflitto, per cui purtroppo iniziano a scarseggiare le scorte alimentari, o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia. L’iniziativa Coldiretti partirà domani, sabato 5 marzo in tutti i mercati d’Italia, ma a Genova sarà possibile partire con le donazioni già da venerdì 4 marzo presso il mercato Campagna Amica della Darsena. La raccolta proseguirà presso il mercato Campagna Amica di Bordighera sabato 5 e sabato 12 marzo, presso il mercato di piazza Matteotti giovedì 10 marzo, e presso gli stand Campagna Amica del mercato di Savona mercoledì 9.

I consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di prodotti agroalimentari di qualità e a Km zero tra quelli proposti dai produttori locali Campagna Amica, con il supporto dei giovani di Coldiretti Giovani Impresa e delle donne di Coldiretti Donne Impresa. La campagna di solidarietà interesserà i farmers market in tutte le regioni (l’elenco è consultabile sul sito http://www.campagnamica.it).

Varazze. Mercoledì mattina a Varazze si è svolta una “Marcia per la Pace” organizzata dalla “Rivista Tecnica” della Scuola “L’Italia rifiuta la guerra”, con la massiccia e ordinata adesione degli alunni ed insegnanti dell’istituto comprensivo “Nelson Mandela” in collaborazione con l’amministrazione comunale di Varazze, presente con il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore Mariangela Calcagno.

Tanti ragazzi hanno percorso l’itinerario che dalla sede della scuola primaria “G. Massone” in via Recagno, sfilando lungo via Malocello, piazza Beato Jacopo, piazza Sant’Ambrogio, piazzetta De Andrè, con ritorno sul lungo mare, fino in piazza Dante, in un ripudio di spontaneità e di sentita partecipazione, che ha coinvolto tutta la cittadinanza.

In contemporanea, le classi della scuola primaria di Casanova, hanno manifestato la loro adesione all’iniziativa per la “la Pace”, realizzando disegni a tema e partecipando alla protesta con giochi e canti liberatori organizzata nel cortile del plesso scolastico.